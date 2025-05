Diagnóstico, Casos Sin Resolver: Igual que Doctor House, pero real

Diagnosis OK

Cada vez que escucha de enfermedades raras no resueltas por sus colegas, la doctora Lisa Sanders usa la columna que escribe en The New York Times para obtener ideas y diagnósticos potenciales. De ahí surgió la idea de hacer Diagnósitico: Casos Sin Resolver, docuserie que está disponible en Netflix.

Es una suerte de Doctor House —la popular serie protagonizada por un galeno malas pulgas, pero muy sagaz para diagnosticar—, pero que se queda con los problemas médicos de personas reales, sin agregarle ficción.

De hecho, hay que mencionar que la doctora Sanders fue asesora de la serie liderada por el personaje de Gregory House, lo que le dio esa verosimilitud que tanto gusta a los seguidores de ésta.

Diagnosis-3-OK.jpg la-tercera

Diagnóstico | Netflix

Diagnóstico recoge siete casos, estremecedores e intrigantes en iguales dosis, pero que en general tienen finales felices gracias a la pericia de Sanders para convocar a gente de todo el mundo que aporta ideas y experiencias para dar con un juicio acertado.

Ella es una ferviente defensora del viejo dicho "cuatro ojos ven más que dos", del trabajo colaborativo entre sus colegas, y de la necesidad de segundas y terceras opiniones que puedan ser más aclaratorias para los pacientes.

En ese sentido, la docuserie resulta ilustrativa para el público respecto de no quedarse siempre con las primeras impresiones médicas, sino que hay que seguir investigando y preguntando. Mal que mal, ¿quién no ha ido a una consulta y ha salido más desorientado que antes?

Diagnosis-1-OK.jpg la-tercera

Diagnóstico | Netflix

Una producción que resulta entretenida y muy humana, sea por las historias de quienes padecen estas curiosas enfermedades, como por el toque que le aporta la doctora Lisa Sanders, una House de la vida real, pero sin el mal genio del personaje televisivo.

Ver aquí Diagnóstico