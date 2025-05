Diego Lorenzini y Chini and the Technicians en Espacio Elefante

El cantautor talquino Diego Lorenzini y Chini (de Chini and the Technicians) comparten varios intereses.

Ambos son artistas, músicos y forman parte del mismo colectivo/sello, Uva Robot. Además fue Lorenzini el responsable de la producción del primer EP de la banda de pop alternativo, En el fondo todo va bien de (2015).

Sin embargo, nunca habían compartido una tocata. Por eso les surgió la pregunta: ¿Por qué no hicimos esto antes? Vea esta primera reunión en un escenario hoy en Espacio Elefante, un centro cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, ubicado a un par de cuadras de la Plaza de Armas.

¿Por qué no perdérselo? Porque es un tocata de pop con espíritu folk que está hecha con cariño y, claro, será su primera vez juntos tocando. Chini incluso promete llevar merchandasing para coleccionistas: una figuritas de cuentas de Lorenzini y el dúo Chini and the Technicians.