Disclosure, el recomendable documental que reflexiona sobre la imagen de las personas trans en el cine y la TV

"Ser trans más allá de la pantalla" es el subtítulo de Disclosure, el documental que Netflix estrenó este 19 de junio, justo en el Mes del Orgullo.

Su lanzamiento coincide también con las movilizaciones anti racismo, que junto al "Black Lives Matter" levantaron también la consigna "Black Trans Lives Matter", en español, "las vidas trans negras importan".

Precisamente esta comunidad del colectivo LGTB+ es la protagonista de este documental que reflexiona sobre la representación de las personas trans en el cine y la TV.

Son más de 100 años que estos roles vienen apareciendo en la pantalla grande y Disclosure viene a recordar que esas imágenes, la mayoría de la veces, fueron negativas.

Ya en 1914, el influyente director D.W. Griffith (El nacimiento de una nación) incluyó personajes en trans en su pelicula Judith de Bethulie, pero para caricaturizarlos y ser objetos de burla.

Desde entonces y durante décadas, ese fue lamentablemente el canon que siguió Hollywood a la hora de representar a esta comunidad. Eso, en las contadas ocasiones en que lo hizo.

De Ace Ventura a Pose

En Disclosure, el director Sam Feder invitó a reflexionar a una serie de actrices, actores, directores y guionistas trans sobre la representación de esta comunidad en la pantalla.

Así, se sientan a conversar frente a su camára actrices como Bianca Leigh, Trace Lysette, Jazzmun, Jen Richards y MJ Rodríguez, actores como Brian Micheal Smith y Marquise Vilson, y directoras como Lilly Wachoski (Matrix).

También Laverne Cox, la actriz trans y activista conocida por su recordado papel de Sophia Burset en la serie Orange is the New Black y que es una de las productoras ejecutivas de este documental.

Desde sus distintas historias y experiencias, van recordando los roles trans que vieron desde niñes en el cine y la TV y cómo estas representaciones las afectaron y condicionaron muchas veces sus conductas y decisiones.

Eso, porque recuerdan que las actitudes que se presentan en la pantalla condicionan también el comportamiento y la actitud posterior del público frente a las personas trans.

Así, van haciendo un recorrido por la historia del cine y los personajes trans que han mostrado durante décadas, con paradas en películas como El silencio de los inocentes, Víctor Victoria, El juego de las lágrimas y Los muchachos no lloran, entre muchas otras.

En la mayoría de estas y otras cintas, los personajes trans se muestran de manera ridícula, paródica, violentados o simplemente como sicópatas.

Por ejemplo, el guionista Zeke Smith recuerda el final de su película favorita de la infancia, Ace Ventura, cuando el personaje interpretado por Jim Carrey termina asqueado y vomitando tras descubrir el género de la chica con la que estuvo. Y así sucedió en cientos de filmes.

Las entrevistadas también critican la poca presencia hasta hace poco de hombres trans y trans afroamericanas, algo que ha ido cambiando últimanente con series como la memorable Pose, que tiene un elenco y un equipo técnico que conforman en su mayoría personas trans.

Incluso, al comienzo y al final de Disclosure se recuerda, aunque solo con imágenes, a la chilena Daniela Vega y su papel en la oscarizada película Una mujer fantástica.

Así, este documental se transforma en uno de los títulos LGBT+ imprescindibles de Netflix y un registro obligado para quienes trabajan en el cine y la TV y también para aquellos que quieran revisas sus conductas y actitudes frente a este colectivo.

