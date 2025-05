Distrito Argentino abre en Paseo San Damián con las mejores marcas

Distrito 2 ok

Justo en la previa de Navidad abre sus puertas un nuevo lugar para ir en busca de regalos exclusivos, Distrito Argentino.-

En el Paseo San Damián, en Avenida Las Condes, se acaba de inaugurar este lugar donde puedes ir a vitrinear y comprar algunas de las mejores marca del país trasandino.

Foto: Distrito Argentino

Ahí podrás también ponerte al día con las últimas tendencias, en tiendas como Wanama, una de las marcas más importantes de Argentina y que llega acá con sus prendas de estilo urbano y que ponen énfasis en la calidad y la innovación.

John L. Cook es otras de las prestigiosas marcas que encontrarás en Distrito Argentino, una que tiene más de 40 años de tradición.

En tanto, lo urbano y relajado es el sello de 47 Street, marca que se enfoca en las jóvenes y que marca tendencias con sus prendas.

Helena, Inédita y varias otras tiendas también son parte de este nuevo espacio.

¿Lo mejor de todo? Que los socios de Club La Tercera tienen un 15% de descuento, hasta el 31 de diciembre, en todas las tiendas presentando su credencial virtual de socio vigente.

Si vas a visitarlo, te contamos que el horario es de estos días es 9 AM a 11 PM, mientras que el jueves 24 será de 9 AM a 8 PM. En tanto, después de Navidadabrirá de 9 AM a 10 PM.