Domingo urbano en M100

Djs, stencils, graffitis,break dance y hip hop se toman la tarde en el centro cultural de estación central, para celebrar el aniversario de la revista Represento!

Hace un año que se lanzó la revista Represento, dedicada a la cultura del hip hop y su movimiento en el territorio nacional. Su éxito es indiscutible, por lo que merecen un primer aniversario de grandes dimensiones.

Es por eso que durante el domingo, el Centro Cultural Matucana 100 abre su explanada a las 11 AM para que los amantes de la cultura urbana vayan a festejar gratis, en un día lleno de todas las expresiones del movimiento.

Habrá exposiciones, graffiti con Fisek – Saile & Cabro Bale y demostraciones del agitado break dance. En el escenario, habrá presentaciones de grupos emergentes, junto a consolidados como Liricistas y Dibujo MC.

Es inevitable percibir el trasfondo social del hip hop, por lo que su análisis se abordará en charlas, conversatorios y en un micrófono abierto.

Si quieres aprender, no faltes a la clínica para DJs impartida por Dj Sta, Dj See all y Dj Transe. O bien, a la de producción musical a cargo de Nicolás Vera de Texas Estudios.