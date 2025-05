Dónde comer el martes feriado

Por P.S., L.G. y Finde

Aproveche que el martes es feriado y pruebe los platos de estas sabrosísimas aperturas.

Vegetariano en el centro

Restaurante Waru-14 la-tercera

La nueva apuesta Luis Garay, el ex chef de Boragó y de la exitosa sanguchería Capicúa, se llama Warú que, aunque es un restaurante para vegetarianos también tiene opciones con productos del mar para los carnívoros. En abril abrió sus puertas en calle Santa Lucía al llegar a Moneda, justo en frente de la ladera poniente del cerro, en el segundo piso de una céntrica casona.

Ahí, de lunes a viernes, hay un menú a la hora de almuerzo con entrada, plato de fondo y postre ($ 5.900) que cambia todas las semanas. Las opciones de plato de fondo para este martes serán el “ramal y lentejas guisadas” y el “curri amarillo de vegetales y hojas de brócoli”, mientras que para el postre podrá elegir entre el “pie de pomelo y tomate” y el “cremoso de quinoa negra y kiwi”. Para suspirar. Se recomienda reservar al teléfono.

DONDE: Santa Lucía 168 TELEFONO: 9.74769277 HORARIO: Lu. a vi., 1 PM a 3.30 PM FACEBOOK:Warú Restaurante ESTACIONAMIENTO: Subt., en Victoria Subercaseaux, $ 2.800 la hora.

Pasta en Valparaíso

pasta la-tercera

Si el feriado lo encontró en Valparaíso, anímese a explorar nuevos rincones en el Cerro Alegre. En una casona típica de ese cerro hace pocas semanas se instaló una nueva trattoría llamada In Bocca al Lupo, que tiene platos hechos sólo con pasta fresca hecha en casa. La elaboran con harina italiana —que es más suave y sabrosa que las locales— siguiendo al pie de la letra la receta italiana de la abuela del dueño, que son simples, para saborear la calidad de los ingredientes. Pruebe los “tagliolini alle polpette” ($ 8.500), una pasta larga y de grosor medio, acompañados con bolitas de carne y salsa pomodoro perfectamente equilibrada, simplemente irresistible.

Ponga ojo con la carta de cocteles, que es buena. Pida el “fresco”, que es dulce y liviano, preparado con licor de marrasquino, pepino y romero ($ 4.500).

DONDE: Monte Alegre 546, Valparaíso TELEFONO: 32.2212257 HORARIO: Ma. a ju., 12.30 PM a 10.30 PM. Vi. y sá., 12.30 PM a 11 PM. Do., 12.30 PM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: Gratis, por calles aledañas.

De lujo en Franklin

La Comedería-16 la-tercera

Si hay un barrio santiaguino en el que aburrirse es difícil es Franklin, porque dentro y fuera de sus galpones no dejan de aparecer cocinas que hacen tentador el paseo por sus calles. Si quiere revisar todos nuestros datos de Franklin, haga click acá.

Un local que tiene que probar es La Comedoría, que está en el tercer piso del Mall Paseo San Jorge, en Franklin al llegar a Arturo Prat. El chef a cargo es Cristóbal Carrión, que prepara platos dignos de restaurantes de mantel largo, a muy buen precio. Aunque lo que manda ahí durante la semana es el menú ($ 4.500), como este martes es feriado funcionará a la carta. Uno recomendado es el bombón de cola de vaca, que es similar a una croqueta pero con muchísimo más sabor, que se acompaña con quínoa y crispy de acelga ($ 7.500). Otro imperdible es el “cassoulet”, un guiso de porotos con chancho y longaniza ($ 5.000). Ojo que también tienen opciones vegetarianas.

DONDE: Franklin 979 TELEFONO: 9.44169069 HORARIO: Ma. a do., 1 PM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: En Placer esq. San Francisco, $ 2.500 el día.

Chocolate en Providencia

Brussels-29 la-tercera

Aunque lleva muy poquito tiempo abierto, Brussels se ha transformado rápidamente en la debilidad de los amantes del chocolate en Providencia. Este local, que está en Santa Magdalena al llegar a Costanera Andrés Bello, es un bar de chocolate belga donde se pueden probar distintas preparaciones hechas con granos de cacao traídos de distintas partes del mundo.

Si va en pareja pida un “fondue” para dos ($ 13.400), que llevarán a su mesa con fruta picada y marshmallows para untar. También hay opciones para niños, como la “jeringa de chocolate” ($ 4.000).

DONDE: Santa Magdalena 168 TELEFONO: 228570635 HORARIO: Lu. a vi., 8 AM a 10 PM. Sá. y do., 10 AM a 10 PM ESTACIONAMIENTO: Subt., en Av. Providencia 2185, $ 2.100 la hora.

Pizzas para llevar

Pizzería La Argentina-25 la-tercera

Para los amantes de la pizza también hay buenas opciones para este feriado. Si las prefiere de masa crocante y con mucha mozzarella encima, tiene que probar las de La Argentina Pizzería. Las prepara Juan Manuel Pena Passaro, el mismo chef detrás de la cocina como Peumayén, que tiene más de veinte opciones para llevar. Pruebe la "Muzzarella" ($ 6.900), una maravilla con un kilo de queso encima, aceitunas verdes y un toque de chimichurri casero que no puede ser más sabroso. La "napolitana" con jamón ($ 8.200) o la deliciosa "fugazza" con queso ($ 6.900) que tiene una buena cantidad de cebolla.

Ojo que solo las hace a pedido y para llevar. Puede hacer sus preguntas al whatsapp.

WHATSAPP:+56953280020 HORARIO: Lu. a do., 12 PM a 9 PM INSTAGRAM: @laargentinapizzeria