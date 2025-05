Trotar se ha vuelto cotidiano.Tanto, que en lo que queda del año hay programadas 175 corridas a lo largo de Chile. Algunas son para niños, otras para experimentados. Lo importante es elegir la más adecuada. Están publicadas, desde principios de año, en webs para runners, y en octubre y noviembre se concentran la mayoría. En total son 175 carreras de aquí a fin de año en todo Chile, de las que seleccionamos siete. Porque, en palabras de corredores expertos, son las mejor diseñadas desde el punto de vista técnico, y por qué no, algunas de las más entretenidas.

La Súper Runner de Chile para Adidas, Daniela Jorquera, recomienda las carreras cortas tanto para principiantes como para expertos. Para los primeros “son un desafío mucho más llevadero que les permite impregnarse del mundo de los corredores y de energía y, para los experimentados, es un buen entrenamiento para mejorar sus marcas”, dice.

Si usted ya corre hace un tiempo, entonces, parta por la corrida de este domingo a las 9.30 AM, la Avon- FALP -contra el cáncer de mamas-, que permite caminar 2 k (gratis) o correr 7 k. Aunque las inscripciones ya están cerradas -para la corrida-, puede participar en la modalidad caminata.

EL ESPERADO OCTUBRE El próximo mes las carreras están a la orden del día. Una de ellas se hará en la Ciudad Jardín: la Maratón Internacional de Viña del Mar será el domingo 12 y espera congregar a 7.000 personas, convirtiéndose así en “la segunda más grande de Chile, después de la de Santiago”, según su organizador Nicolás Román.

¿Por qué ir? Porque en sus tres categorías -10 k, 21 k y 42 k- podrá disfrutar de la costanera de Reñaca, Viña del Mar y Valparaíso.

Además, si se anota para la maratón (los 42 k), el tiempo que logre -si es bueno- le servirá para inscribirse en la popular maratón de Nueva York, que se realiza el próximo año. Pese a que la carrera parte a las 7.30 AM, llegue cerca de las 6 AM, así no tendrá problemas de acceso cuando Carabineros cierre el perímetro.

Las siguentes se realizarán en Santiago. El sábado 18 se hará la The North Face Endurance Challenge, y el domingo 19, la Corre X Nosotras Everlast. Para el editor de la web solorunning.cl, Juan Carlos Pasten, la Endurance Challenge es “la más desafiante de lo que queda del año”.

Tanto porque tiene una categoría de 160 k como porque se corre por cerros, como el Pochoco o los de San Carlos de Apoquindo. “Estas corridas son el paso siguiente de quienes llevan años en circuitos urbanos, pues hay un minuto en que te cansas del cemento. Disfrutas de la naturaleza y de nuestros cerros, que están tan subutilizados”, dice.

Aunque esta carrera nace formalmente en EE.UU. en 2007, fue un año antes que se sentaron sus bases, cuando el atleta de North Face Dean Karnazes corrió 50 maratones, en 50 estados, durante 50 días. Eso inspiró a la marca a crear este evento, que se hace en Chile desde hace tres años. A tres semanas de la largada, el 70% de los cupos ya está lleno. Y quienes participen en las categorías más exigentes, podrán ganar puntos para ir a la maratón de Mont Blanc, en Francia.

El domingo 19 habrá varias corridas en Santiago. ¿Cuál elegir? La de Everlast en alianza con FALP, que está enfocada a la prevención del cáncer cérvico uterino.

Tiene una versión de 5 k que bordea el Parque O’Higgins, partiendo en su elipse y pasando por calles como Beauchef; y otra de 10 k, que sale del parque y se dirige al Club Hípico, pasando por Blanco Encalada y otras calles. Durante el recorrido verá las montañas rusas de Fantasilandia, las caballerizas del Club Hípico y, si tiene suerte, los caballos con sus jinetes. Los cupos se cierran el 10 de octubre y habrá baile entretenido tanto al principio como al final del evento. LAS DE FIN DE AÑO Entre las varias competencias de noviembre, habrá dos bien particulares. La Brooks Night Running, que es de noche y donde la falta de luz natural hace que los demás sentidos -como la vista y el oído- se exacerben; y la Milo, que es para niños y jóvenes entre siete y 18 años.

El próximo lunes comienzan las inscripciones para la Brooks, del sábado 8 de noviembre en Ciudad Empresarial, con 9 k. Esté atento al mediodía cuando se abran los cupos, porque se estima que se acaben en cinco días. La inscripción cuesta $ 15.000 e incluye polera, chip y una linterna frontal. Ojo, casi el 60% de los corredores son mujeres.

Para que los niños no se queden abajo, Milo trazó una ruta por el Parque Ignacio Carrera Pinto en La Florida el 16 de noviembre, con distancias de 3 k (entre siete y 13 años) y 5 k (14 y 18 años). Es gratis.

El año se cerrará con la también nocturna We Run de Nike, programada para el sábado 6 de diciembre a las 8.30 PM, con 10 k, y la Maratón Costa del Pacífico, que se realizará en Viña del Mar. Su particularidad es que tiene un trazado lineal -no es de ida y vuelta- y tendrá tres puntos de partida, según su extensión, partiendo de la Rotonda de Concón (10 k), del Puente Santa Julia (21 k) y de Rungue (42 k). En estos dos últimas categorías podrá disfrutar de un paisaje rural, además de la brisa de la costanera. Aún quedan cupos.

Encuentra aquí la información de las siete corridas. Correr para escribir El escritor japonés Haruki Murakami, autor de best sellers como Tokio Blues y After Dark, es un gran aficionado al trote. Tanto, que en su libro De qué hablo cuando hablo de correr confesó que le es imposible escribir sin haber corrido antes. Uno de sus temores es que con el paso del tiempo no pueda correr y con eso su inspiración se acabe.