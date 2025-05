¿Dónde Estás Bernadette?: Una mujer en crisis

bernadette OK

Hace poco se supo la noticia de que el próximo proyecto del realizador estadounidense Richard Linklater (Antes del Amanecer) será su versión para el cine del musical Merrily We Roll Along, de Stephen Sondheim, que filmará a lo largo de los siguientes 20 años, respetando de manera literal las dos décadas de existencia que muestra de manera resumida la obra original.

De esta manera se supera a sí mismo y a los 12 años que se tomó para filmar su película de 2014, Boyhood (Momentos de una Vida), y retoma su trabajo luego de haber realizado ¿Dónde Estás Bernadette?, su mirada al libro Where'd You Go, Bernadette, de Maria Semple, que estuvo un año la lista del New York Times de los libros más vendidos.

Un proyecto fílmico que estuvo casi cuatro años en pre-producción, pero que finalmente debutó en Norteamérica el 16 de agosto para ahora llegar a salas nacionales con la historia de Bernadette Fox (Cate Blanchett). Esta última es una arquitecta que hace varios años vive en Seattle con su esposo, el ingeniero de Microsoft y experto en charlas TED, Elgie Branch (Billy Crudup).

La mudanza de la pareja desde Los Angeles a esta lluviosa ciudad fue gatillada por el interés de Bernadette por iniciar una vida, luego de una tragedia con su segundo y aplaudido proyecto arquitectónico, la casa Twenty Mile –que la hizo merecedora al premio McArthur Genius-, además de la esperanza de tener un hijo.

Varios años después, la singular arquitecta divide sus días entre su casa –un antiguo internado de señoritas que nunca terminó de reacondicionar-, sus mails a un asistente en la India, que hace todas las comprar y trámites por ella, y el cuidado de su hija adolescente, la inteligente Bee (Emma Nelson), quien no se avergüenza en reconocer a su madre como su mejor amiga.

Crisis de ficción y en su realización

Pero algo no anda bien desde hace tiempo con Bernadette. Su reclusión es cada día más marcada, como también su odio a los padres de los compañeros de su hija, en especial a Audrey (Kristen Wiig), quien es también su vecina. A lo que se suma su ansiedad y el claro aumento de ésta después que le promete a Bee que la llevará en un viaje a la Antártica.

Y tampoco algo anda bien con el relato, que no logra cuajar del todo. Estamos frente a Linklater, está su estilo, pero no la precisión dramática de cintas como Boyhood, y si no fuera por momentos donde Blanchett le da verdadera voz y sentimiento a Bernadette, todo estaría un poquitín más aguado bajo la lluvia de Seattle.

https://www.youtube.com/watch?v=ljGgFAJFBVE

DIRECCIÓN: Richard Linklater

PROTAGONISTAS: Cate Blanchett, Billy Crudup, Emma Nelson, Kristen Wiig, Laurence Fishburne

GÉNERO: Comedia/Suspenso

CALIFICACIÓN: Para todo espectador