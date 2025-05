Dónde ir a celebrar en Santiago la mágica Noche de San Juan

Noche de San Juan 1 ok

Esta semana ha sido de cambios, transiciones y nuevos ciclos gracias al solsticio de iniverno y el We Tripantu, pero también a la Noche de San Juan 2023.

La celebración de origen español llena de mitos y tradiciones, que reviven en la noche de cada 23 de junio, en la víspera del día de este santo.

Tradiciones también extendidas por el campo chileno y que aunque adoptan distintas formas según el lugar, tienen como ingredientes comunes la música en vivo, la comida y los ritos.

Celebración que también tienen una versión urbana, como las que se realizarán en Santiago para recibir la Noche de San Juan 2023 y que recomendamos acá.

Club-Matadero-Huaso-ok.jpg la-tercera

Foto: Club Matadero

El Club Matadero es una de las organizaciones que siempre se suma a este festejo, tal como lo hará este año nuevamente para la Noche de San Juan 2023.

Para eso se trasladará hasta el Huaso Enrique, emblemático restaurante cuequero del barrio Yungay donde este viernes 23 habrá un evento con todos los ingredientes que lucen los festejos del campo, como la música en vivo y las payas.

De hecho, las cuecas correrán por cuenta de grupos como Las Corraleras y Ricardo Silva y Los Ecolecuá.

Mientras que las payas y el guitarrón se escucharán de voz de cultores del folclor como Alfonso Rubio y Manuel Sánchez.

Y no faltarán los no faltarán las tradiciones y ritos típicos, como la prueba de las papas, para ver si el año viene con suerto o no, y el tendedero de los deseos, donde la gente escribe en un papel lo que desea para el año entrante y lo cuelga.

Las entradas para el evento cuestan $ 10.000 en preventa y $ 12.000 general y se venden al mail eventosclubmatadero@gmail.com

Destilados Quintal

Destilados-Quintal-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

¿Conoces la Factoría Franklin? Es uno de los lugares de moda en barrio Franklin, una antigua fábrica reconvertida en espacio de creación donde emprendedores que elaboran ahí cervezas, charcutería, encurtidos, gin y chocolates, por ejemplo.

Talleres que los fines de semana se abren al público para que puedas conocerlos y también probar sus creaciones.

Excepcionalmente uno de ellos abrirá sus puertas este viernes 23 para un evento de Noche de San Juan 2023.

Es Destilados Quintal, la destilería que elabora ahí mismo productos que utilizan botánicos, entre ellos varias hierbas nativas chilenas.

Desde las 7 PM podrás ir disfrutar ahí de música en vivo, exposiciones de arte y en menú especial para esta celebración.

El que cuesta $ 15.000 y que incluye un cóctel más un plato de estafado de San Juan, preparación típica de este fecha que se elaborará con diferentes carnes cocinadas en vino blanco, con guindas ácidas, cebolla y orégano.

Además de un bajativo, un enguindao de la casa que se lanza justo ese día.

No requiere inscripción previa ya que es por orden de llegada.

Museo Violeta Parra

Gabriel-Huentumil-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Simpre vinculado a las tradiciones del campo chileno, el Museo Violeta Parra es otro de los se suma habitualmente a este festejo.

Para la Noche de San Juan 2023 llegará hasta el Parque Nuestra Señora de Gabriela (Av. Concha y Toro 3214), en Puente Alto, con un evento gratuito, que se realizará el viernes 23 desde las 8 PM.

Ahí habrá una jornada donde las tradiciones del campo dialogarán con las de la ciudades y que contará con la participación de varias agrupaciones folclóricas de la comuna.

Además del payador y exponente del guitarrón chileno Gabriel Huentemil (en la foto), quien ofrecerá un concierto de canto a lo poeta.