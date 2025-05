Dónde pasar la mañana, tarde y noche de hoy

Mañana: Un café con aire provenzal L’Provenza Si pasa sin poner mucha atención, probablemente no lo vea. Este café está ubicado en una de esas típicas casas de condominio, de dos pisos, de Peñalolén.

Adentro, es toda una sorpresa por su diseño: muebles estilo normando y el papel mural muy de estilo provenzal. Además, tiene un jardín interior con terraza donde no se siente el ruido de la calle. Entre las delicias que puede probar están su desayuno con café de grano, jugo de naranja natural, croissant de queso-jamón y un trozo de pie de maracuyá, con el toque de acidez justa ($ 6.900).

Y no es todo: en el segundo piso hay una tienda con objetos como velas con olor a lavanda, jabones y cremas naturales, que su dueña ha ido trayendo de sus distintos viajes. Eso, además de materiales para bordar.

Tome en cuenta que si va los domingos no podrá llegar en auto, porque Av. Sánchez Fontecilla se convierte en ciclovía hasta las 2 PM. Estacione en Los Presidentes y camine media cuadra.

Dónde: Av. Sánchez Fontecilla 12.030 (casi al llegar a Los Presidentes) Horario: Lu. a sá., 9.30 AM a 8 PM. Do., 10 AM a 8 PM Est.: Gratis dentro del condominio y contiguo al local. Tarde: Paseo Las Palmas. Porque se vive reinventando, y ahora es el lugar ideal para amantes de series y películas de colección.

Fílmico Pasar por este local del subsuelo depara sorpresas como las series de HBO -Band of Brothers, Girls y Game of Thrones y otras de culto, como Twin Peaks y El tiempo entre costuras, que nunca se vio en Chile, pero fue un hit en España en 2013, sobre una modista que deja Madrid antes de la guerra civil española. Dónde: Av. Providencia 2209, L. 018 Tel.: 222512507 Horario: Lu. a vi., 11 AM a 8 PM. Sá., 11 PM a 3 PM Est.: En Av. Providencia 2269, $ 1.600 la hora. Triangel Con dos sucursales, una en Av. Providencia 050, tiene discos y vinilos de soundtracks de películas como Amelie ($ 13.000) o el vinilo de Blade Runner ($ 40.000), un clásico de la ciencia ficción con música de Vangelis.

Dónde: Av. Providencia 2209, L. 050 Tel.: 223344134 Horario: Lu. a vi., 11.30 AM a 8.30 PM. Sá., 11 AM a 2.30 PM Hobbie Games Para fanáticos de juegos electrónicos, a esta tienda acaba de llegar FIFA 2014, el juego oficial del campeonato del mundial de fútbol ($ 35.000 aprox.), con vítores del público que son grabaciones en vivo del último mundial. Dónde: Av. Providencia 2209, L. 045 Tel.: 223350297 Horario: Lu., a vi., 11 AM a 8 PM. Sá., 11 .30AM a 3.30 PM Noche: Gastrobar Balbona Puede ir hoy o quizás el lunes, o martes, la situación va a ser similar: si no reservó, le tocará esperar, porque este bar-restaurante está de moda.

La receta para haberlo logrado es simple: buena comida, buen ambiente y espacios variados repartidos en dos pisos, entre ellos, la terraza para fumadores, la barra para los amantes de los cocteles -donde también se puede comer-, y mesones donde se puede conocer a quien está al lado. No se haga ilusiones, que en este bar hay harto ruido y no se presta precisamente para conversar. Pero a la gente le gusta. En la carta hay varias preparaciones que vale la pena mencionar: paletilla de cordero con ensalada de repollo morado ($ 12.400), y las tapas como las croquetas de jamón ibérico ($ 5.950) o los calamares a la romana con salsa de alioli ($ 7.900). Quedan bien si los acompaña de una cerveza, como la española Inedit ($ 5.500, de 750 cc) o de una sangría, que alcanza para cuatro personas ($ 6.000).

Dónde: Av. Vitacura 3891 Tel.: 8.4002002 Horario: Lu., a sá., 10 AM a 2 AM. Do., 10 AM a 6 PM Est.: Subt., entrada por Candelaria Goyenechea, $ 1.000 la hora.