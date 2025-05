¿Dónde ver las películas nominadas a los Oscar 2020?

Guason OK

Este domingo 9 de febrero, en el Teatro Dolby de Los Angeles se realizará la ceremonia de los Oscar 2020.

Sin duda, es la noche más esperada de la industria del cine, en la que premiarán a las mejores películas del año, en diferentes categorías.

Las nominadas de este año son de estilos variados, desde romances hasta historias de guerra, pasando por filmes sobre la mafia y adaptaciones de cómics.

¿Todavía no las ves? Acá te contamos donde puedes ponerte al día en la previa de la ceremonia con las nominadas a Mejor Película.

La historia del villano más famoso de Batman causó revuelo el año pasado y hoy es favorita de gran parte del público.

La película, que trata sobre la vida del Joker -o Guasón- tiene varias nominaciones a los Oscar 2020, entre ellas la de Mejor Actor Principal por la interpretación de Joaquin Phoenix.

Por si fuera poco, Joker también es una de las nominadas a Mejor Película, con varias chances de ganar el premio.

Dirigida por Todd Phillips, el filme narra el nacimiento del villano icónico Joker y lo muestra como una simple persona con problemas mentales, que el sistema dejó de lado.

Joker todavía se mantiene en cartelera, tanto en las grandes salas como en otras independientes, como Cine Arte Normandie.

hipertextual-todas-adaptaciones-mujercitas-louise-may-alcott-2019820233.jpg la-tercera

La directora Greta Gerwig, quien ya estuvo nominada por la película Lady Bird (2018), llega a los Oscar 2020 con Mujercitas.

En esta ocasión, compite por Mejor Película y otras estatuillas con esta adaptación de la famosa novelaMujercitas, de Louisa May Alcott.

Se esperaba también su nominación a Mejor Director, lo que no sucedió, generando críticas hacia la academia.

Un filme que le da un giro más moderno a esta clásica histira delas hermanas March en la Nueva Inglaterra de 1860, en plena Guerra Civil.

Destaca, sobre todo, su joven elenco, con las actrices y actores como Saoirse Ronan, Timothee Chalamet y Emma Watson.

Mujercitas se estrenó en Chile el jueves 16 de enero y todavía la puedes ver en las salas comerciales.

Parasite

parasite-1.jpg la-tercera

Una de las historias más atrapantes que compiten en los Oscar 2020 es la de Parasite, película que este jueves 6 se estrena en Cinemark y en salas, independientes como la Cineteca Nacional y el Cine Arte Viña del Mar.

Llega de la mano del famoso director coreano Bong Joon-ho, responsable de filmes aplaudidos, como Okja, Mother y Memoria de un Asesino.

En esta ocasión presenta un thriller sicológico, sobre una familia atrapada por las deudas y un hijo que se va a trabajar con gente de clase alta.

Tiene opciones para ganar a Mejor Película en estos Oscar 2020 y, probablemente, se lleve la estatuilla a Mejor Película Extranjera

The-Irishman-OK.jpg la-tercera

A la película de Martin Scorsese le han sido esquivos los premios en esta temporada, pero su revancha debería ser en los Oscar 2020.

El Irlandés compite en la categoría a Mejor Película y tiene detrás a un reconocido director y un elenco plagado de estrellas, como Robert De Neiro, Al Pacino y Joe Pesci,

Parte del catálogo de Netflix, esta película trae de vuelta el cine de mafiosos en un disfrute de más de tres horas, aunque probablemente tendrás que hacer pausas mientras la ves.

Basada en el libro I Heard You Paint Houses, cuenta la historia de Frank Sheeran (De Niro), un camionero que se vuelve asesino a sueldo para la mafia, mostrando los lazos entre la política y el mundo criminal.

Ver en Netflix

Jojo-Rabbit-2-900x600.jpg la-tercera

Una de las comedias más disparatadas del último tiempo es Jojo Rabbit, que se estrenó en Chile a mediados de enero.

Del director Taika Waititi es esta comedia negra, que recibió aplausos y nominaciones al Oscar 2020, entre ellas a Mejor Película.

¿De qué trata? De Jojo “Rabbit” Beltzer, un niño solitario en la Alemania nazi que un día descubre que su madre oculta a una judía en su ático. Eso lo lleva a enfrentarse a su nacionalismo junto a su amigo imaginario Adolf Hitler.

Con una excelente actuación del pequeño protagonista Roman Griffin, junto a Scarlett Johansson como su madre y al mismo director Taika Waititi como Hitler, esta comedia es una imperdible.

Están en cartelera en la mayoría de los cines comerciales y en algunos cines independientes, como la Cineteca Nacional.

hipertextual-le-mans-66-verdadera-historia-duelo-ford-vs-ferrari-2019006653.jpg la-tercera

No tiene muchas chances de quedarse con el premio a Mejor Película, pero eso no quita que Ford vs Ferrari sea un imperible.

El filme biográfico narra la lucha que tenían las marcas Ford y Ferrari por dominar el mercado automovilístico en los años 60.

Se centra en cómo Ford logró la creación de un vehículo que le quitara el dominio a la marca italiana en las carreras de Fórmula Uno.

Pero lo que más se rescata de esta título son las actuaciones de un dúo imperdible de Hollywood, Matt Damon y Christian Bale.

Interpretando a Carrol Shelby (Damon) y Ken Miles (Bale), quienes trabajaban para Ford, esta historia nos invita a interesarnos en los autos, junto al esfuerzo y lucha que llevó esta dupla a lograr su objetivo.

Ford vs Ferrari está en la cartelera de los CineHoyts La Reina y Trapenses.

1917-ok.jpg la-tercera

Sam Mendes sorprendió a todos al triunfar en los Globos de Oro 2020 y por eso llega con grandes oportunidades de ganar a Mejor Película en los Oscar, con esta historia ambientada en la Primera Guerra Mundial.

Dio que hablar, sobre todo, por su formato de plano-secuencia -sin cortes- y también por la historia, de dos jóvenes británicos que deben entregar un mensajeen mano al segundo batallón.

En medio del campo de batalla, ambos enfrentan distintas dificultades, pero la misión que les encomendaron podría cambiar el curso de al guerra.

¿Dónde la están dando? En las salas CineHoyts, Cinemark y Cineplanet.

108_109-A_rgb.png la-tercera

Otra a la que los premios le están siendo esquivos esta temporada es Historia de un matrimonio, que, al igual que El Irlandés, la puedes ver en Netflix.

Pero para muchos es la mejor película del año. Y si no lo es, pega en el palo.

Adam Driver y Scarlett Johansson provocan el llanto desconsolado con este drama que muestra a una pareja que abre su corazón para cerrar las cicatrices del divorcio.

Ver en Netflix

once_upon_a_time_in_hollywood-2-OK.jpg la-tercera

La última gran película del famoso director Quentin Tarantino cosechó buenas críticas a lo largo del 2019 y la transformó en una de las favoritas de estos Oscar 2020.

Con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, su historia es una reinterpretación de la masacre que provocó la Familia Manson en Hollywood.

Ganadora de Mejor Película de Comedia o Musical en los Globos de Oro 2020 y Mejor película en los Premios de la Crítica Cinematográfica, puedes verla en el Cine Arte Normandie.