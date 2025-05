Dónde ver las series que triunfaron en los Premios Emmy 2019

Game of Thrones

series de hbo go game of thrones la-tercera

Peter Dinklage (al medio) en Game of Thrones / HBO

A pesar de que no se llevó todos los premios a los que postulaba (obtuvo 12 de 32), esta serie fue una de las grandes ganadoras de la ceremonia, sobre todo al llevarse el premio a Mejor Serie Dramática.

También fue premiada por el trabajo de Peter Dinklage, reconocido como Mejor Actor de Reparto en Drama por su rol de Tyrion Lanninster.

Una producción de alto vuelo que llegó a su fin con su octava temporada y que puedes ver completita en HBO GO.

Fleabag

la-tercera

Fleabag | Amazon Prime

Una total sorpresa, eso porque por estos lados no habíamos escuchado mucho de esta comedia inglesa de Amazon Prime. En los Emmy, fue reconocida en cuatro categorías de las más importantes: Mejor Comedia, Mejor Dirección (Harry Bradbeer), Mejor Actriz Principal de Comedia y Mejor Guión de Comedia.

Estas dos últimas estatuillas son por el impecable trabajo de la actriz Phoebe Waller-Bridge, a quien tendremos que prestar mayor atención por su rol protagónico en esta serie de sólo dos temporadas que muestra las peripecias de una singular joven londinense.

Ya sabes, está en Amazon Prime.

Chernobyl

Chernobyl HBO la-tercera

Chernobyl | HBO

Otra de las joyitas de HBO se quedó con los premios a la Mejor Miniserie, Mejor Dirección en Serie Limitada, película o especial (Johan Renck) y Mejor Guión de Miniserie (Craig Mazin).

Como Game of Thrones, postulaba a más galardones (al menos el doble), pero los que se llevó la afianzan como uno de los mejores estrenos del año que puedes ver completo en HBO GO.

Pose

Pose-FX.jpg la-tercera

Pose | FX

Billy Porter es uno de los protagonistas de esta serie y fue premiado como Mejor Actor Principal de Serie Dramática por su rol del alocado Pray Tell en esta singular producción que retrata la escena neoyorquina de mediados de los años 80.

Su mérito es alto, considerando que derrotó a actores consolidados y favoritos, como Sterling K. Brown (This Is Us) o Bob Odenkirk (Better Call Saul).

Creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals, Pose se ha convertido en una serie de culto para muchos y famosa por incluir en su elenco a varios actores transgénero.

¿Dónde verla? En FOX.

Killing Eve

killing-eve-OK.jpg la-tercera

Killing Eve | Hulu

Hace rato que esta serie viene metiendo ruido, sobre todo por la magistral actuación de su protagonista, Sandra Oh. Pero este año las loas y el Emmy como Mejor Actriz Protagónica de Serie Dramática se los llevó su colega inglesa Jodie Comer, quien hace un estupendo trabajo como una asesina psicópata de aquellas.

Una trama que cautiva a todos los que la han seguido en sus dos temporadas. Si quieres sumarte a la fanaticada de Killing Eve, la encuentras en Hulu.

Ozark

ozark_0.jpg la-tercera

Ozark | Netflix

¿Y Netflix? Esta es la serie de Netflix que mejor le fue en los Emmy 2019 con dos importantes premios: Mejor Actriz de Reparto en Drama (Julia Garner) y Mejor Director en Drama (el también actor Jason Bateman).

Un reconocimiento a una producción que tiene detractores, pero también muchos fans que aprecian esta historia sobre el negocio de las asesorías financieras y su nexo con el lavado de dinero, peligroso negociado que al final involucra a toda una familia.

Ver aquí Ozark

Black Mirror: Bandersnatch

Blackmirror-Bandersnatch-Netflix-1.jpg la-tercera

Black Mirror: Bandersnatch | Netflix

Su novedad marcó y eso seguramente lo hizo triunfar como Mejor Filme de Televisión en estos Emmy 2019.

Generar una película interactiva para Netflix, a medio camino entre el cine y los videojuegos, fue la apuesta de esta cinta que acaparó las miradas a comienzos de año.

El guionista Charlie Brooker subió al escenario a buscar el premio para este telefilme en que los espectadores pueden tomar decisiones por el protagonista, interpretado por Fionn Whitehead. Una historia que nos lleva a mediados de los 80, cuando un desarrollador de videojuegos intenta adaptar un libro del tipo Elige tu propia Aventura.

Ver aquí Black Mirror: Bandersnatch

Así Nos Ven

WTSU_101_Unit_02636R.jpg la-tercera

Así Nos Ven | Netflix

La historia de cinco adolescentes afroamericanos y latinos acusados injustamente de un horrendo crimen no podía irse con las manos vacías de la ceremonia. Es así como se adjudicó el galardón a Mejor Actor Principal de Miniserie, un premio muy merecido para Jharrel Jerome.

Mérito gigante, si se piensa que entre sus competidores estaban Mahershala Ali (True Detective), Benicio Del Toro (Escape at Dannemora), Hugh Grant (A Very English Scandal) o Jared Harris (Chernobyl).

Una serie que tal vez merecía algo más por el alto impacto y buenas críticas que ha tenido. Si no la has visto, búscala en Netflix.

Ver aquí Así Nos Ven

Fosse/Verdon

Fosse-Verdon-OK.jpg la-tercera

Fosse/Verdon | FOX

Varias veces nominada al Oscar, Michelle Williams esta vez se llevó el premio Emmy a Mejor Actriz Principal de Miniserie por su notable rol en esta serie de FOX a la que hay que prestarle mayor atención

Y ojo, que Williams superó a la gran favorita, Amy Adams (Sharp Objects), lo que habla aún mejor de su trabajo en esta producción que retrata la intensa relación profesional/creativa y sentimental entre el coreógrafo y cineasta Bob Fosse y la bailarina Gwen Verdon.

Una serie interesante que ayuda a conocer a esta pareja que cambió para siempre la forma de entender y hacer espectáculos en EE.UU. y el mundo.

Succession

Succession-OK.jpg la-tercera

Succession | HBO

Otra de esas series que tal vez pasan coladas, pero que merecen la pena, sobre todo porque se acaba de llevar el premio a Mejor Guión de Drama para su también creador y productor ejecutivo, Jesse Armstrong.

También de HBO, esta producción sigue a una familia bien disfuncional que es propietaria de un conglomerado de medios de comunicación y cuyo patriarca está ad portas de jubilar. Una trama original que por algo se adjudicó este Emmy.

Si quieres verla, está en HBO GO.