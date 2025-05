Don't Let Daddy Know, el festival electrónico para grandes y chicos

El festival Don't Let Daddy Know demuestra que la EDM sigue vivita y coleando.

¿Qué significa esa sigla? Electronic Dance Music, que no es otra cosa que el estilo de electrónica más popera y que, desde hace años, es todo un fenómeno en el mundo.

Varios de los Djs más representativos de este estilo estarán este fin de semana en el festival Don't Let Daddy Know, que regresa Chile luego de su versión de 2015, donde estuvo la estrella Martin Garrix.

Lo bueno de este festival es que ahí pueden ir a bailar grandes y chicos.

Este sábado 23 de junio, en Espacio Riesco habrá en realidad dos festivales con los mismos Djs: uno entre 1 PM y 8 PM para todo público, incluido niños; y otro para mayores de edad, que partirá a las 10 PM.

DJs estelares

En cada uno estarán los mismos pinchadiscos, prendiendo el invierno con sus beats ultra bailables.

Nicky Romero, Blasterjaxx, KSHMR, Vini Vici, Sicks Individuals, Jinco y Sem Vox serán los Djs que se pondrá detrás de las tornamesas ese día.

No te los pierdas si andas con ganas de fiesta, que una de las gracias de Don't Let Daddy Know es su impresionante puesta en escena, como suele suceder en los shows de EDM.

Aquí habrá más de 150 metros de pantalla gigante, 200 luces móviles, confeti y muchas bombas de colores y humo.

Las entradas cuestan desde $ 35.000 y las puedes comprar en Ticketplus.

Ojo, que la versión para todas las edades de este festival es recomendada para niños desde los cinco años.