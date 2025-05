Dos competencias para disfrutar de la nieve

Por Damaris Torres

Una competencia en alta montaña

IMG_7080 la-tercera

El snowboard es el deporte de montaña, en el que debe descender sobre una tabla parecida a una skate, pero sin ruedas. De eso se trata la competencia que se hará este jueves 17 y viernes 18 en la montaña entre los centros de esquí de Farellones y Valle Nevado. Para ir hasta allá los riders inscritos deben llegar a Casa Corona (Camino a Farellones entre las curvas 39 y 40), a las 8 AM, para trasladarlos en helicópteros hasta el sector elegido -que se verá dependiendo de las condiciones climáticas-, pero que sobrepasa los 3.500 metros de altura. Lo entretenido de esta segunda versión del Burton Back Andes es que usted podrá mirar desde cualquier punto de la montaña a los competidores, algunos de la talla de Spiro Razis, conocido como uno de los mejores skater de Chile, y el también premiado nacional Iñaki Irarrázabal, quienes descenderán a gran velocidad.

La premiación se hará el sábado 19, también en Casa Corona, donde habrá cervezas y cocteles hechos con este brebaje. Participe acá por dos entradas dobles y dos pantalones de esquí Columbia, para eso sólo tiene que compartir esta publicación en Facebook.

DÓNDE: Camino Farellones, curvas 39 y 40 SITIO:www.burtonbackandes.clHORARIO: Ju. y vi., 8 AM a 7 PM. Sá., 7 PM EDAD: Mayores de 18 años ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

El Colorado busca al rey del esquí

Jaime San Martin Photography Jaime San Martin

Prográmese para el próximo viernes 18 y sábado 19, porque en el centro de esquí El Colorado, se hará esos días el campeonato de freestyle Rey del Park, que consiste en que esquiadores aficionados descienden a gran velocidad y saltan obstáculos de distintos tamaños. Se hará exactamente en las pistas del Monster Urban Park, ese sector de El Colorado que está adecuado con barandas, cajas de cemento y madera, escaleras, túneles e, incluso, una micro puesta en medio para ir saltando mientras baja a gran velocidad.

Si quiere participar, podrá hacerlo el mismo viernes, desde las 10 AM a 1 PM. Tenga en cuenta que competirá con expertos, como Antonia Yáñez, ganadora categoría snowboard del año pasado, o Raimundo Maturana, campeón en la categoría esquí del 2016.

Para terminar bien estas dos jornadas de esfuerzo, el sábado, en el restaurante El Refugio, a partir de las 7 PM se hará la premiación con una fiesta con Djs.

DÓNDE: Cerro El Colorado, Ruta Farellones SITIO:www.elcolorado.clHORARIO: Vi., 10 AM a 9.30 PM y Sá., 10 AM a 2 AM EDAD: Mayores de 18 años ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.