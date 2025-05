Dos entretenidas maneras de conocer la obra de Roberto Matta

Matta en el Bellas Artes

Conocida es la historia de Roberto Matta, el pintor y poeta, quien luego de titularse de arquitecto en 1935, se fue a vivir a Europa y EE.UU., hasta finalmente radicarse en Italia.

Allá conoció a grandes artistas, como el escritor francés André Breton y el pintor y escultor español Pablo Picasso, conocido por crear el cubismo.

A pesar de la distancia con Chile, él siempre estuvo al tanto de lo que sucedía en el país. Así lo demuestra la exposición Matta de Todos que inauguró el pasado viernes 15 el Museo Nacional de Bellas Artes.

Ahí, hasta el 7 de octubre podrá ver ocho pinturas de este representante del surrealismo, primero, y del expresionismo abstracto, después.

Entre ellas, los óleos sobre tela El día es un atentado (1942) y Abrir el cubo y encontrar la vida (1969). .

Eso, además de grabados y dibujos que el artista hizo entre 1962 y 1997, y que ahora los encuentra en el primer piso del recinto.

Todas las piezas son parte de la colección del museo y se caracterizan porque algunas fueron donadas por el mismo Matta, y otras las pintó en Chile. Incluso hay varias que produjo en el mismo Bellas Artes.

Además, la muestra se complementa con un archivo de prensa que seleccionó la curadora de la exhibición Paula Honorato, que va desde la década del 40 hasta cerca del año de su muerte, en 2002.

Por ejemplo, las notas que los diarios La Nación y Las Últimas Noticias publicaron cuando se le galardonó como Premio Nacional de Arte en 1990.

HORARIO: Martes a domingo, 10 AM a 6.45 PM ESTACIONAMIENTOS: En Merced 317, $ 35 el minuto.

Los cheques de Matta en Valdivia

No piense que porque no está en Santiago, no podrá conocer la obra de este importante artista nacional: Roberto Matta.

Sepa que este martes 19 y el próximo martes 26 se estará dando la cinta Cheques Matta en laSala Club de la U. Austral de Chile, en Isla Teja de Valdivia.

Ahí, a las 7 PM proyectarán este documental nacional dirigido por Leonardo Contreras y producido por Francisco Mena, que cuenta sobre las pinturas del tamaño de un cheque, es decir muy pequeñas y alargadas, que mandaba Matta a sus amigos artistas durante los años de la dictadura chilena.

Las enviaba por correo, con el objetivo de ayudarlos económicamente.

Vaya a verla, para que se impresione con esta desconocida historia y converse con su director, quien estará este martes 19 ahí para responder a las preguntas del público.

Ojo, la cinta recibió el primer lugar, en la Categoría Arte y Sociedad, del X Encuentro Hispanoamericano de Cine Documental Independiente Contra el Silencio todas las Voces, de México.

También la pasarán el jueves 21 de junio en la sala Aldo Francia de Viña del Mar, el sábado 23 en el Museo Nacional de Bellas Artes, a propósito de la muestra antes descrita, y el jueves 28 de este mes en Talca.

ESTACIONAMIENTO: En el Campus Isla Teja de Valdivia, gratis.

