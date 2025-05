Dos tórtolos: la comedia que mezcla el humor con el suspenso criminal

Su estreno estaba pactado para el 14 de marzo en el festival South by Southwest, o simplemente SXSW, para de ahí pasar a salas en abril. Sin embargo, la pandemia obligó a los estudios Paramount a cancelar el debut fílmico normal de Dos tórtolos.

Fue en ese momento que apareció el nombre de Netflix y la plataforma se transformó en la vitrina para conocer la película que une en pantalla a dos figuras de la comedia estadounidense reciente: Issa Rae (Insecure) y Kumail Nanjiani (Silicon Valley).

Ellos son los encargados de dar vida en esta cinta, que une humor y acción, a Leilani y Jibran, una pareja que al inicio del relato vive su primera y exitosa cita. Cuatro años más tarde los volvemos a encontrar, pero ya no en el mejor momento de su relación.

Las discusiones se han vuelto constantes y sus gustos son cada vez más opuestos, por lo que cuando van en su automóvil a una cena con amigos, deciden poner fin a su idilio. Todo empeora aún más cuando con su vehículo embisten a un ciclista.

El accidentado parece estar casi ileso y deja el lugar rápidamente; pero de la nada surge un hombre que se identifica como policía y toma prestado el auto, con Jibran y Leilani todavía a bordo, y comienza a seguirlo por las calles de Nueva Orleans.

La persecución finaliza cuando el supuesto agente de la ley atropella al ciclista en reiteradas ocasiones y provoca su muerte, ante la mirada atónita de la pareja. Cuando el “policía” escapa, ellos se convierten en los potenciales sospechosos del asesinato.

Comienza así una incesante carrera, donde deberán escapar de la ley mientras buscan dar con el verdadero culpable -al que bautizaron el “hombre del bigote”-, y que los llevará a experimentar la noche más alocada y peligrosa de sus existencias.

Con acción y algo de inconsistencia

Así, con Leilani y Jibran en busca de algo que no entienden y a alguien que no conocen, comienza la singular historia de Dos tórtolos, donde, a pesar del sentido más romántico del título, son el suspenso y la acción los ingredientes que complementan el humor.

Una mezcla que tiene como su “chef” al guionista y director Michael Showalter, un veterano de las sitcoms que ya había trabajado con Nanjiani en la aplaudida comedia romántica Por eso lo llaman amor (2017).

En esa cinta de hace tres años la dupla había conseguido conquistar al público con una historia diferente y conmovedora, donde una enfermedad es el eje del guión escrito y protagonizado por Nanjiani, bajo la dirección de Showalter.

Sin embargo, su sociedad en Dos tórtolos es un poco menos exitosa, ya que la aventura de esta pareja en crisis -que se cruza con algunas muertes y una secta al estilo de Ojos bien cerrados (1999)- no logra mantener un ritmo igual de atractivo en todas sus escenas.

Y no es que sus actores carezcan de encanto o no logren congeniar -aunque la química conseguida antes por Nanjiani con Zoe Kazan no sea la misma con Rae-, sino que el relato en que transitan no logra acomodar de la mejor forma todas las piezas de su engranaje.

Está la acción y el misterio, pero el humor, ingrediente esencial de toda comedia, pierde consistencia y la cinta se transforma en una sucesión, a veces sin sentido, de gags y frases “inteligentes”, que se ríen tanto de programas de TV como del racismo.

Por esto, el resultado final provoca sonrisas y una aceptable cuota de entretención, pero deja un halo de decepción entre quienes conocen a Rae y Nanjiani por sus años de trabajo en aplaudidos programas de HBO, como son Insecure y Silicon Valley.

