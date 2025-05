Dua Lipa en Chile: detalles de su esperado concierto en el estadio de La Florida

Ya se acerca uno de los show más esperados de este año, el de Dua Lipa en Chile, en el debut local de la popular cantante británica.

La que llega al país en un mes, el de septiembre, cargados de grandes espectáculos en la cartelera local, con nombres como los de Daddy Yankee y Coldplay.

Y entre ellos destaca el de Dua Lipa en Chile, que se realizará el viernes 16 de septiembre, coincidiendo con las Fiestas Patrias chilenas.

Su presentación será en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde ya está todo dispuesto para el concierto, que marca el regreso de la música en vivo a este recinto deportivo.

De hecho, la mañana de este jueves el alcalde Rodolfo Carter junto a miembros de la productora organizadora, DG Medios, visitaron el lugar y anunciaron varias medidas por la realización del evento.

Entre ellos el cierre, desde las 6 AM, de las calles aledañas al estadio, con cortes de tránsito en vías como Av. Enrique Olivares, entre Colombia y México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica, desde Rojas Magallanes hasta Enrique Olivares.

Además, la Dirección de Transporte Metropolitano dispuso de un servicio especial de buses Red, con recorridos que irán desde el Estadio Bicentenario hacia Puente Alto, Providencia, Santiago Centro y Estación Central entre las 11 PM y 12 AM.

Apertura de puertas y shows

Dua-Lipa-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Si eres de lo que asistirá, entonces debes saber que los accesos para las distintas ubicaciones estarán por la calle Enrique Olivares.

Ahí, este viernes 16 las puertas del Estadio Bicentenario de La Florida se abrirán a las 4 PM, según confirmaron desde la productora DG Medios.

En tanto, los teloneros, DJ Polach y Vickilicious, tocarán a las 7 PM y 8 PM, respectivamente.

Finalmente, el show de Dua Lipa en Chile comenzará a las 9 PM, con el despligue de su Future Nostalgia Tour 2022, que lleva el nombre de su último disco en estudio.

Álbum que es el protagonista de su espectáculo, con hits como Physical, Love again, Levitating y Dont' start now, además de canciones de su trabajo debut, Dua Lipa, como New rules.

Y en sus conciertos también está tocando Cold heart, el cover junto a Elton John y con remix de PNAU que se convirtió en éxito viral.

Revisa también esta guía con más conciertos imperdibles para lo que queda del año.