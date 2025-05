Dumplin', la comedia de Jennifer Aniston en Netflix contra los estereotipos

Un par de meses después que en Estados Unidos, este viernes 8 de febrero llegó al catálogo latinoamericano de Netflix Dumplin’, la primera película protagonizada por Jennifer Aniston para el gigante del streaming.

Una comedia basada en la novela homónima de Julie Murphy, en que la actriz de 49 años tiene grandes momentos sobre escena, pero que pasa a segundo plano ante la interpretación de Danielle Macdonald, la verdadera protagonista de esta producción.

Entretenida, de buen ritmo, y con una buena dosis de giros medianamente inesperados, Dumplin’ es una comedia encantadora y con un discurso potente que no salta a primera vista.

La historia

En la ficción Aniston encarna a Rosie Dickson, una ex reina y directora del Miss Teen Bluebonnet, un tradicional concurso de belleza que se realiza en el pequeño pueblito de Texas en el que vive junto a hija Willowdean (Macdonald).

“Will” o “Dumplin’” es una joven de 16 años con sobrepeso que odia los concursos de belleza y que debe luchar constantemente contra las expectativas de su madre y quienes la rodean.

A pesar de ser una chica empoderada, a ratos Will se muestra insegura y cuestionada sobre su cuerpo, por lo que luego de una “pelea” con su madre, decide inscribirse en el concurso Miss Teen Bluebonnet junto a su amiga Ellen (Odeya Rush) a modo de protesta contra los estereotipos de belleza y de los cuerpos.

Y al hacerlo suma adeptos, porque motiva a otras chicas que no “dan con el perfil” a inscribirse en la competencia también.

La preparación de este concurso termina convirtiéndose en toda una aventura en que Will no sólo logra reconciliarse consigo misma, su seguridad y su amor propio, si no que también lo hace con su madre, sus amigas y su fallecida e inspiradora tía Lucy.

Hay que decir que, a pesar de lo simple que pueda parecer el argumento al principio, esta película es mucho más que una comedia sobre un tradicional concurso de belleza en EE.UU.

La de Dumplin’ es una historia sobre el amor, la amistad, la confianza y el respeto a uno mismo y, sobre todo, de que la belleza no tiene nada que ver con estereotipos.

