Editorial Anagrama tendrá e-books gratis para que disfrutes durante la cuarentena

Quedarte en casa es de suma responsabilidad, no sólo para no contagiarte, sino también para no enfermar a otros. Por eso, la editorial Anagrama liberó libros de su colección para que puedas comprarlos con costo cero.

Apenas ingreses a su sitio web encontrarás un llamado que tiene como título "Yo me quedo en casa leyendo". Al pinchar verás los cinco títulos que, como ya decíamos, podrás obtener gratis.

¿Cómo? La empresa con su casa matriz en Barcelona, señaló que para hacer efectivo esta iniciativa tienes que, literalmente, ir a las tiendas online de e-books a comprarlos.

Algunas a las que puedes echar mano es Amazon, con sus filiales en España y México; además de Apple, Bajalibros, Casa del Libro, Feedbooks, FNAC, Gandhi, Google Play, Kobo, La Central, Nubico y Porrúa.

Libros de Editorial Anagrama gratis

zambra-900x600.jpg la-tercera

Foto: La Tercera.

Fiesta en la Madriguera es uno de los que tiene gratis la editorial. Es del escritor mexicano Juan Pablo Villalobos, quien se luce con este texto de humor en que cuenta la historia de un niño de 10 años que está acostumbrado a los lujos y, a la vez, a la muerte. ¿Por qué? Porque es hijo de uno de los narcotraficantes más importantes del país.

Un día este mimado pequeño se le antoja tener un hipopótamo en casa y sus padres, quienes lo consienten en todo, harán lo imposible por entregarle este animal en extinción, incluso, atreviéndose a salir del palacio en que viven encerrados, por miedo a los ataques de sus enemigos.

Otro de los imperdibles es Mis Documentos, del chileno Alejandro Zambra (en la foto), un volumen con 11 relatos que parecieran que están archivados en esas carpetas de computador.

Una novela genial en que te enterarás de los detalles de cuando quiso dejar de fumar, o sus desventuras como estudiante y profesor.

También podrás adquirir la publicación de la argentina Mariana Enríquez: Las cosas que perdimos en el fuego. Se trata de una colección de 12 cuentos de terror que se pasean por varios temas sociales, como la salud mental, la violencia de género y la desigualdad.

Asimismo, podrás descargar Años Felices, de Gonzalo Torné, y Un buen detective no se casa jamás, de Marta Sanz.