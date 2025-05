El Chancho con Chaleco: una picada de más de 100 años en Maipú

Ubicado en una antigua casona prácticamente al principio de Av. Pajaritos, el Chancho con Chaleco, es una picada de más de 100 años en Maipú, de esas entrañables, donde se respira el olor de la buena mesa y las recetas pasadas de generación en generación.

De hecho fue reconocido en la década de los 80' como uno de los diez más antiguos de Santiago, quien lo encabeza es "Armando Enrique Olivares González", (74 años), maipucino de tomo y lomo. más conocido como "Enrique", y su familia.

pernil.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Y donde la estrella es el chanchito, en versiones como arrollado, pernil o costillar por ejemplo. Hechos, como lo hacía Procesa González Aguilar, más conocida como la "Sra. Pochita", madre de don Enrique, que a la vez heredó el local de su padre, cuando era sólo una chanchería, el público iba por la carne y poco a poco se fue quedando, para probar in situ como la preparaban.

No te confundas en todo caso, porque no se trata de un pequeño local, si no de uno grande, donde caben más de 200 personas y hay orquesta en vivo viernes y sábado, además de espacio para bailar.

costillar.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

¡Todo! Como el "costillar" ($ 6.750), una porción de carne blanda y costra dorada, que puedes acompañar con un "puré" ($ 1.800) casero, de sabor soñado y que también puedes pedir en versión picante.

O la "cazuela" ($ 4.100) de chancho y con chuchoca, ideal para estos días de frío.

Si vas en grupo, elije el "pernil" ($ 6.990), que alcanza fácilmente para tres personas, y queda buenísimo con papitas cocidas y un toquecito de pebre que de seguro te pondrán en tu mesa.

Y por supuesto, el "arrollado" ($ 6.100), pura carne y con un sutil toque picante. Puro sabor patrimonial.