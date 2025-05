El Completatón: la competencia que busca al mejor comedor de completos

La fiambrería 2 ok

Si crees que ser un experto en comer completos, entonces tendrás que mostrar tu habilidad en El Completatón.

La primera versión de este evento que realizará días antes del esperado Día del Completo.

Específicamente será el sábado 13 de mayo en Factoría Franklin, el recinto de moda en barrio Franklin y donde conviven restaurantes, cafés, cervecerías y hasta fábricas de gin y chocolate.

De hecho, es uno de los locales de ahí el que organiza este evento, La Fiambrería, la fábrica y tienda de charcutería 100% artesanal del venezolano Marcos Somana y que hace poco abrió también una sucursal en Providencia.

Ahí, uno de los productos estrella es la salchicha, la misma que será una de las protagonistas de El Completatón.

Ese sábado, en Factoría Franklin se desarrollará una nueva edición del Festival de Cervezas Experimentales y es en el marco de ese evento que se hará la primera versión del concurso.

Uno que busca a quien pueda comer la mayor cantidad de completos en 10 minutos. Y el ganador o ganadora se llevará, entre otros premios, $ 200.000 en efectivo.

Cómo concursar en El Completatón

La-fiambrería-1-ok.jpg la-tercera

Foto: La Fiambrería

¿Aceptas el reto? Entonces, atento a las condiciones para participar en El Completatón

El valor de la inscripción es de $ 30.000 por persona y $ 50.000 por pareja y los cupos son limitados. Ojo, sólo pueden participar mayores de 18 años.

En tanto, el día de la competencia los participantes tendrán 10 minutos para comer la mayor cantidad de completos posibles.

Todos los hot dogs tendrán un tamaño estándar y llevarán salchicha de La Fiambrería, pan casero de Bakery To Go y el único aderezo que pueden agrear es ketchup, de los vecinos By María.

Además, la única bebida permitida durante el concurso es agua, vital para poder seguir comiendo.

¿Y cuál es el premio? Para el primer lugar $ 200.000 en efectivo, un trofeo que es un chanchito como el de la foto, pero en dorado, y una polera del evento.

También habrá premios para el segundo y tercer lugar.

El formulario para inscribirse en El Completatón lo encuentras acá. Ahí también puedes revisar también todas las reglas de la competencia.