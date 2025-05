El concierto que tributa los 50 años de la elogiada canción Imagine de John Lennon

Entre mayo y julio de 1971, el compositor y cantautor John Lennon, grabó la canción Imagine, aquella que es considerada un himno de la paz y uno de los mejores temas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

El músico la escribió junto con su pareja Yoko Ono. De hecho, según contó el propio Lennon, fue compuesta en su habitación en una mañana del año 1971, mientras Yoko lo miraba atentamente. Es más, la inspiración nació del poema Cloud Piece, de la reconocida artista conceptual japonesa.

Esta verdadera obra maestra surgió en un contexto sociopolítico marcado por la Guerra de Vietnam, por un lado, y el movimiento hippie, por otro, y expresa el ideario de un reconocido pacifista, como era John Lennon.

De eso ya han pasado 50 años y, por lo mismo la Corporación Cultural de Las Condes conmemorará esta fecha con un concierto gratuito este sábado 26.

Detalles del concierto Imagine en Las Condes

Desde las 7 PM, podrás disfrutar de Imagine, 50 años. Tributo a John Lennon, que la banda Before -compuesta por Gustavo Sepúlveda, Américo Parra, Sebastián Correa y Nicolás Salazar- grabó con antelación.

Ahí, este grupo que ganó la Semana Beatle de Latinoamérica 2019, en Buenos Aires, interpretará Imagine del álbum homónimo, y grandes éxitos de la carrera solista de John Lennon, como Jealeous Guy e Instant Karma.

La banda que se presentará en agosto de este año en la International Beatle Week, en Liverpool, estará acompañado de Marcelo Loyola, el intérprete de piano conocido por tocar con The Commodores, Yuri o Luis Fonsi, y con quien se lucirá con algunas canciones de The Beatles, como Help!, In My Life y Don’t Let Me Down.

Todo el detalle del concierto lo encuentras en la plataforma virtual de la coporación.