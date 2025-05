El concierto tributo que celebrará los 50 años de Queen por streaming

La banda británica Queen tampoco se ha quedado abajo de los panoramas streaming. Hace unas semanas rememoró en su canal de YouTube, el mítico concierto en el estadio de Wembley en homenaje a Freddie Mercury, luego de cinco meses de su muerte, en 1991.

Este sábado 6, en tanto, será el turno de la conmemoración local. Sí, porque la Fundación Cultural de Providencia celebrará los 50 años del origen de esta exitosa banda formada en 1970, con un recital tributo a cargo del grupo chileno Innuendo.

Este grupo creado en 1992, lleva el nombre del último álbum de estudio, antes del fallecimiento de Mercury, y tiene de cantante a Mauricio Torres, uno que destaca por su gran parecido vocal y físico. Tanto, que en 2016 fue premiado por Kashmira Cooke, hermana del líder de Queen, en la conmemoración de los 70 años del vocalista.

Desde las 8 PM y durante 40 minutos, podrás ver y escuchar varios de los hits que también crearon el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon, entre ellos Bohemian Rhapsody, I want to break free y Don’t stop me now.

Para ver este show sólo tienes que conectarte al sitio www.culturaprovidencia.cl, porque este panorama es parte de #Desdeelsofá, la iniciativa comunal con actividades en línea durante el confinamiento.

Ponle ojo a Torres, porque participó de la segunda temporada del programa de TV Mi Nombre es, de Canal 13.