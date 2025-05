El documental con la historia de amor entre Queen y Adam Lambert llega a Netflix

The show must go on ok

¿Cuántos arrugaron la nariz cuando se enteraron de que Queen salía de gira con nuevo cantante? Muchos seguramente. Otros hasta cuestionaron a Brian May y Rober Taylor por atreverse a reemplazar al irremplazable Freddie Mercury. Pero como dice uno de sus clásicos, the show must go on.

¿Y quién fue ese valiente que osó a ocupar el puesto de unos de los cantantes más carismáticos de la historia? Adam Lambert, un joven abiertamente gay, que se hizo conocido en un programa de talentos.

Precisamente en la final de ese show, American Idol, fue cuando este cantante de Indianapolis tocó por primera vez junto a May a Taylor, quienes participaron como músicos en invitados.

Fue amor a primera vista. O más bien a la primera nota. Porque ahí, una noche de 2009, partió la unión entre Queen y su nuevo vocalista, un romance que se cuenta en The show must go on, documental que se estrenó el año pasado en la TV estadounidense y que ahora puedes en Netflix.

El show debe seguir

The-show-must-go-on-2-ok.jpg

El documental se inicia mostrando lo que pasó con la banda luego de la muerte del legendario Freddie Mercury, en noviembre de 1991.

Desde entonces, el grupo entró en un receso y solo hicieron algunas presentaciones puntuales, como un histórico homenaje al fallecido vocalista, que se hizo en el estadio de Wembley y donde cantaron con invitados como David Bowie, Elton John, Annie Lennox, George Michael y Lizza Minnelli, entre otras luminarias.

Años más tarde, volvieron a subirse a los escenarios con el cantantante de Free, Paul Rodgers, con quien salieron de gira y hasta publicaron un disco, aunque esa unión duró solo un par de años.

Pero la química si se produjo con Lambert, un vocalista extrovertido y extravagante, con un registro único, entre el glam y el pop, que enamoró a los integrantes originales de Queen. Aunque lo más los convenció que fue no tratara de imitar a Freddie, como confiesa un generoso Brian May.

Desde entonces giran juntos por el mundo y esos registros son los que muestra The show must go on, incluido su primer gran concierto juntos, uno gratuito y a al aire libre en Kiev, donde los vieron millones de personas. Fue su prueba de fuego y el joven la superó con creces.

Si hasta vinieron juntos a tocar a Chile, en septiembre de 2015, en la Pista Atlética del Estadio Nacional.

Además, el documental se nutre con entrevistas al propio Lambert, a los miembros activo de las banda, al productor y caza talentos Simon Cowell, al cantante Joe Jonas y al baterista de Foo Fighters y hasta el actor Rami Malek, quien encarnó a Mercury en la película Bohemian Rhapsody.

Y aunque la estructura de este registro es bien formal y como la de tanto otros tantos documentales sobre estrellas de rock, emociona y entretiene con el inesperado romance Queen + Adam Lambert que, al parecer, tiene para rato.

