El festival Movidos x Chile tendrá a Los Jaivas, Javiera Mena y a Pedropiedra por streaming

Javiera Mena en vivo ok

Movidos x Chile es una iniciativa que nació en 2017 y que coordina a más de 20 organizaciones de la sociedad civil, para actuar frente a emergencias, como la actual crisis sanitaria.

Hace unas semanas esta red, junto con el Festival Internacional de Innovación Social (fiiS), iniciaron la campaña Elige Tu Causa y Muévete, que busca recaudar fondos para más de 100 fundaciones afectadas por el Covid-19.

En la web movidosxchicle.cl podrás donar a diferentes causas, entre ellas ir en ayuda de personas en situación de calle, apoyar a los comedores solidarios o entregar kit sanitarios para las mujeres en la cárcel.

El cierre de esta campaña será en grande y con un festival con cerca de 20 bandas nacionales que sonarán en vivo por la plataforma conectamasfiis.com, este sábado 1 de agosto.

Line up de Movidos x Chile

Chilenera-LOS-JAIVAS-13FF-1.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Desde las 10 AM podrás escuchar a Los Jaivas, la longeva banda de rock chilena que tiene clásicos, como Sube a nacer conmigo hermano, Todos Juntos y Mira Niñita.

También se presentará Javiera Mena, quien ha lanzado nuevos sencillos, como Flashback, uno en clave electropop ultra pegajoso.

Asimismo podrás disfrutar el "flow latino" de Mariel Mariel, con sus canciones Los bajos vibran en mi pecho y Sacar los tambores.

También podrás oír a la Sinfónica de Concepción, que se presentará con la cantante de jazz Claudia Acuña; asimismo, se subirá al escenario web Pedropiedra, quien tocará sus hits y algunos de los temas de su nuevo disco Aló!, con el que ganó un Premio Pulsar a Mejor Videoclip, por Amar en Silencio.

Los niños y niñas tendrán su espacio con el grupo infantil Cantando Aprendo a Hablar, ese formado por fonoaudiólogos que apoyan el desarrolla del lenguaje, a través de la música y entretenidos personajes.

Ojo, también se presentará Pablo Chill-e, Nano Stern, Tiro de Gracia, Saiko, Fernando Milagros, Dani Ride, Rubio, Sergio Lagos, We Are The Grand, Pascuala Ilabaca, En Secreto, Paz Court, Anto Bosman y Rodrigo Salinas.