El festival que itinera por Chile con los mejores jazzistas

Angel Parra Trío ok

Cada año, los amantes del jazz esperan la llegada de la primavera, la temporada del año en que se realiza el Festival Chile Jazz.

Es esperado porque desde hace cuatro años que trae a algunos de los mejores jazzistas del mundo para tocar en conciertos que son, en su mayoría, gratis y que itineran por distintas ciudades de Chile.

Esta cuarta versión se moverá, entre el miércoles 3 y el sábado 6 de octubre, por teatros de cuatro ciudades: Concepción, Valparaíso, Santiago y La Serena.

Todos los conciertos son gratuitos, salvo el de Santiago, que cuesta $ 5.000, aunque también hay disponibles algunos tickets sin costo que debes retirar antes (revisa el Facebook del Festival Chile Jazz para conocer las coordenadas de la entrega).

En cada uno de las ciudades, podrás ver a dos buenas bandas de jazz por noche.

En Concepción (miércoles 3, Teatro Regional del Biobío) y Valparaíso (jueves 4, Teatro Muncipal) tocarán el famoso saxofonista de Chicago Steve Coleman junto a su grupo, The Five Elements, además de The Change, el nuevo proyecto que el chileno-argentino Federico Danneman armó junto al británico Zhenya Strigalev.

En tanto, En Santiago (viernes 5, Teatro Oriente) y La Serena (sábado 6, Teatro Centenario) se repetirá el plato Steve Coleman & The Five Elements y se sumará el renovado Ángel Parra Trío(en la foto).

Puedes conocer las direcciones y los horarios de cada una de las fechas del Festival Chile Jazz acá.