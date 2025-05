El Frank Sinatra actor llega a Cine UC

Para la mayoría, Frank Sinatra es uno de los cantantes más notables del siglo XX, uno que estremecía con cada interpretación y al que apodaron simplemente "The voice" (La voz).

Pero ojo, porque el intérprete de clásicos como Strangers in the night y My way también fue actor y uno de los buenos, según la crítica de los años 50 y 60.

Actuó en más de 60 películas y para conmemorar 20 años de su muerte, Cine UC programó ocho de los mejores títulos que Sinatra protagonizó, que puede ir a ver al Centro de Extensión UC hasta el domingo.

Soldado y policía

Si va este miércoles, a las 3.30 PM, se encontrará con El embajador del miedo (1962), en que interpreta a un soldado que, durante la Guerra de Corea, es apresado y condicionado por el enemigo, lo mismo que su compañero, a quien incluso le lavan el cerebro y lo "obligan" a intervenir en el entorno del presidente de EE.UU.

En la película que se dará el jueves, también a las 3.30 PM, Sinatra nos traslada al mundo del western, pero con altas dosis de humor: Cuatro por Texas (1963) es la historia de dos rivales -encarnados por él y su eterno amigo, Dean Martin- que, luego de enfrentarse por la construcción de un casino en Mississippi, terminan uniéndose para enfrentar a un enemigo común.

El viernes, a las 3.30 PM, es el turno de El investigador (1968), una de las mejores cintas que hizo Frank Sinatra.

En clave de cine negro -películas policiales muy cuidadas visualmente-, acá encarna al detective Joe Leland, a quien se le encomienda investigar un asesinato que parece sencillo, pero que finalmente lo conduce a una red de corrupción integrada por los poderosos de Nueva York.

Para concluir el ciclo, el domingo (3.30 PM) programaron La dama en cemento, película de 1968 en que el inmortal crooner da vida al célebre policía Tony Rome.

Durante un viaje a Miami, Rome se topa con el asesinato de una mujer a quien lanzan al mar con un bloque de cemento en sus pies. Uno de los últimos momentos brillantes de su carrera actoral.

Las cuatro películas son para mayores de 14 años.

Las entradas cuestan $ 3.000 para cada función, pero con Club La Tercera pagará 2×1.

ESTACIONAMIENTO: En Lira 21, $ 1.800 la hora.