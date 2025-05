El Gran Cuecazo de la Primavera convertirá las calles del barrio Yungay en un cuecódromo

Cuecazo de primavera 1 ok

Si después del 18 quedaste con ganas de seguir zapateando, entonces anota desde ya en tu agenda el Gran Cuecazo de la Primavera 2022.

Es uno de lo más populares eventos que son parte de la Fiesta de la Primavera del barrio Yungay, la tradicional celebración de este diverso sector y que hasta noviembre tiene una lista larga con más de 50 actividades.

Ya se realizaron varias, como el festival Primavera en Libertad y Flor de esquina, que el fin de semana pasado llegó con sus espectáculos callejeros a una esquina en el corazón del barrio.

Este fin de semana los festejos siguen con el Gran Cuecazo de la Primavera 2022, un encendido encuentro que desde hace más de una década organiza el Club Matadero.

Foto: Club Matadero

El que volverá a convertir las calles del barrio Yungay en un gran cuecódromo con su nueva versión, que se desarrollará este sábado 22 de octubre.

Una vez más su escenario será el espacio público, la calle Maipú, entre Compañía y Catedral, justo frente a un emblema cuequero del sector, el histórico restaurante El Huaso Enrique.

Ahí se hará este encuentro al aire libre, familiar y con entrada gratuita y que esperará a los asistentes con más de siete horas de actividades.

Zapateo en plena calle

Foto: Club Matadero

Todo partirá al mediodía con una muestra de talleres cuequeros a cargo del Club Matadero, con percusión, canto, guitarra y baile.

Luego, a las 3 PM partirá lo más esperado del Gran Cuecazo de la Primavera 2022, las presentaciones en vivo en un escenario instalado en plena calle.

Hasta las 7 PM por ahí pasarán grupos que tocarán cuecas en sus diversos estilos, más cargado a la brava, con grupos como Las Prendías, Cecilia Canto, De Improviso, Flor de Lote, La Malvarosa y Dekereke.

Además de los dueños de casa, Ricardo Silva y los Ecolocuá, infaltables en los eventos que organiza el Club Matadero.

Si vas, no te olvides de llevar tu pañuelo. No importa si no tienes pareja de baile, que de seguro encuentras una ahí mismo, durante la jornada.

