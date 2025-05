El hermoso Parque Tricao reabre sus senderos que llevan a un humedal, lago y aviario

Una buena noticia para los naturaleza y la vida al aire libre: el Parque Tricao (lee la nota de Finde), en Santo Domingo, está abierto nuevamente.

Es el pulmón verde a 90 minutos de Santiago, con 100 hectáreas donde hacer diversas actividades, entre ellas visitar el aviario de vuelo libre más grande de Sudamérica que protege a cerca de 700 aves exóticas rescatadas de cautiverios, como loros eclécticos de Australia, faisán de China, perdices o mirlos.

Parque-Tricao-11.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Asimismo, puedes realizar una excursión de 4,5 km. entre bosques de lingues, pataguas, petras y boldos en un sendero casi sin pendiente y con varios miradores; o ir directo a un circuito de juegos en el aire con puentes colgantes y un muro boulder.

Mejor si llegas a las 9 AM (apenas abren), para disfrutar el día completo con un picnic y una increíble visitar a su humedal de dos hectáreas con cisnes y patos gargantilla, o a su embalse artificial ideal para navegar en kayak o practicar stand up paddle (sup).

Más para disfrutar en Parque Tricao

Parque-Tricao-31-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Todas esas actividades estarán disponibles de lunes a domingo, al igual que su circuito de 30 km para bicicletas. La única condición de uso es el casco, pues sólo así podrás saltar en algunas rampas, pasar por viñedos y llegar a un punto en que miras el mar desde la lejanía.

Por supuesto que todas las instalaciones de este pulmón cumplirán con las medidas sanitarias necesarias, como alcohol gel en los ingresos, toma de temperatura y la exigencia de llevar mascarilla en su interior.

Además, se pedirá mantener la distancia de 10 metros entre quienes realicen trekking, y de 20 metros entre ciclistas.

Ojo, la compra de las entradas es exclusivamente en su sitio web www.tricao.cl, y ésta tiene un valor de $ 7.000 niños y $ 10.000 adultos (ticket general y aviario).