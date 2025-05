El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejercitos

Aventurándose a sonar cliché, la realidad es que siempre va a ser mejor leer el libro antes que ver la película. Más en el caso de un autor como el británico J.R.R. Tolkien, quien por medio de la escritura dio vida a fantásticos mundos, plagados de aventuras, nuevas lenguas, batallas y singulares personajes. Pero también hay que reconocer la habilidad del director neozelandés Peter Jackson para llevar al cine este universo.

Ya lo hizo con El señor de los anillos en tres épicos largometrajes, donde, a pesar de pasajes en que el público languidecía, probó su habilidad con el relato y la construcción de criaturas fantásticas, como hobbits, elfos y enanos, seres de carne y hueso. Después repitió la hazaña con el volumen titulado El hobbit.

Un libro de reducidas páginas que muestra la aventura de Bilbo Bolsón mucho antes que los hechos de la mencionada El señor de los anillos, cuando decide abandonar La Comarca, empujado por Gandalf, para ayudar a los enanos -liderados por Thorin- a recuperar el tesoro que les arrebató el dragón Smaug. Una trama que Jackson decidió convertir no en una, sino en tres películas: El hobbit: Un viaje inesperado, El hobbit: La desolación de Smaug y El hobbit: La batalla de los cinco ejércitos.

Esta, la tercera y última entrega en torno a Bilbo Bolsón (Martin Freeman), retoma los hechos en el punto final de la cinta anterior, cuando Smaug abandona la montaña dispuesto a destruir a los hombres de la Ciudad del Lago. Pero éste no es el único peligro que enfrentan, ya que Sauron ha enviado a sus orcos a la Montaña Solitaria, obligando a hombres, elfos y enanos a unir fuerzas para combatirlos. Una historia que se traduce en largos minutos de batallas que sólo pueden ser disfrutadas por los más fanáticos de la creación de Tolkien.

Título original: The Hobbit: The Battle of the Five Armies Dirección: Peter Jackson Actores: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage Calificación: Para todo espectador mayor de siete años