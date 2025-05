El imperdible homenaje a Freddie Mercury que hará Queen por streaming

El 24 de noviembre de 1991 falleció el cantautor británico Freddie Mercury, vocalista de una de las bandas de rock más importantes, Queen.

Cinco meses después del acontecimiento --el 20 de abril de 1992--, el grupo realizó un concierto en homenaje al autor de I Want to Break Free y Don't Stop Me Now, en el estadio de Wembley, en Londres.

El evento convocó a más de 70 mil personas, fue transmitido por radio y televisión y, además, se sumaron artistas, como Metallica, Robert Plant, David Bowie, Elton John y Liza Minnelli.

Un evento de lujo que podrás ver este viernes 15 de mayo, porque la banda lo transmitirá en su canal de YouTube, para recaudar fondos en la lucha contra el Covid-19.

Para disfrutarlo, solo tienes que suscribirte a esta Red Social de Queen. Si bien el show se transmitirá a la 1 PM (hora de Chile), de todas maneras quedará disponible por 48 horas, por si no pudiste verlo.

Esta no es la única iniciativa que han hecho los miembros de este importante grupo rockero. Hace unas semanas el baterista Roger Taylor, el guitarrista Brian May y el cantante Adam Lambert, grabaron una versión de We Are The Champions, para ayudar a los trabajadores de la salud.

Las regalías que deja esta versión del tema escrito por Mercury en 1977, fueron destinados al Fondo Respuesta Solidaria Covid-19, de la Organización Mundial de la Salud.