El kit para hacer en casa las galletas del mejor pastelero latinoamericano

¿Hay algo más irresistible que el olor de las galletasrecién salidas del horno? En eso pensó Gustavo Saéz, el chef conocido por su trabajo en 99 Restaurant, que ganó el título de Best Pastry Chef en 2016 por The World’s 50 Best Restaurants y campeón latinoamericano de la Copa del Mundo de Pastelería en 2018.

Puede que lo recuerdes también de Bake Off, el programa de repostería donde fue jurado y que se emitió por Chilevisión.

Con eso en mente, armó un kit ($ 10.000) con todo lo necesario para hacer galletas en casa, que puedes pedir a través de su página web.

En Santiago se reparte martes y viernes y también puedes pedirlo si estás en Viña del Mar y Valparaíso, ciudades en que la entrega se hace los viernes.

galleta-masa-listo-.jpg la-tercera

Foto: Gustavo Sáez

Además, llega en una caja de papel craft reciclable, con todas las instrucciones del paso a paso, más una playlist para poner mientras cocinas.

galleta-caja-listo-.jpg la-tercera

Foto: Gustavo Sáez

Galletitas imbatibles para hacer en casa

galletas-estas-si-listo-.jpg la-tercera

Foto: Gustavo Sáez

¿Y qué encuentras en este kit especial de Gustavo Sáez? Un frasco de vidrio con una mezcla de chips de chocolate Valrhona, de 52% de cacao, azúcar rubia, sal de cáhuil y polvos de hornear.

Mezcla a la que debes agregarle mantequilla y un huevo.

Galletas-masa-listo-.jpg la-tercera

Foto: Gustavo Sáez

O aceite de coco, si quieres hacerlas en versión vegana.

El resultado es medio kilos de galletas, cerca de 15 unidades, perfectas para elaborar en familia.

Y si te quedaste con ganas de cocinar, te adelantamos que pronto Gustavo Sáez lanzara un libro digital que podrás comprar a través de la misma página web y donde encontrarás 10 recetas dulces, simples, perfectas para hacer en casa.

Incluso son aptas para hacer tu propio emprendimiento.