El lado B de Independencia: 4 lugares que hay que conocer

Telas, hípica y hospitales son lo que viene a la mente al pensar en Independencia.

Sin embargo, la comuna del norte de Santiago está en plena transformación con la llegada del metro y nuevos desarrollos inmobiliarios. Acá algunos datos de culto para recorrer su lado B.

959 Cocina de Barrio

restaurante 959 cocina de barrio la-tercera

Cerca de avenida La Paz, pasado La Vega y en una zona residencial encontrará 959 Cocina de Barrio. Esta picada es el secreto mejor guardado de quienes se salen de los circuitos típicos con un menú bien casero a cargo del escenógrafo y cocinero Felipe Rojas.

En un ambiente único de onda kitsch, con mesas con manteles de hule y decoración de íconos vintage podrá probar platillos ideales para capear el invierno, inspirado en los ingredientes de temporada.

Los platos son creativos y rara vez se repiten, pero siempre podrás partir con una sopa (por ejemplo una crema de zapallo, tomate y alcachofa) y luego elegir el plato de fondo entre dos opciones como un cremoso de quinoa color con morrón y baby berenjenas asadas o un curry verde de pollo con arroz árabe.

A este menú que se ofrece de lunes a viernes súmale un jugo y un postre por un precio total de $4.000 pesos.

Ojo que algunos domingos ofrecen un suculento brunch que por $10.000 incluye un cóctel, ensalada, sopa, plato de fondo, jugo y postre.

Hay que estar atento a sus redes sociales ya por ahí comunicarán el próximo evento.

HORARIO: Lu. a vi., 1 PM a 4 PM; do., 1:30 PM a 5:00 PM. ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

La Ruta de la Peste

tour-de-la-peste.jpg la-tercera

Este un dato sólo para valientes y aficionados a la historia oculta de Chile, ya que horario nocturno podrá conocer el lado más misterioso de la zona. Patrimonio Vivo organiza todos los jueves a las 8 PM un recorrido de tres horas por el ex Hospital San José y el Cementerio General.

Denominado La Ruta de la Peste, el tour rememora la epidemia de cólera que asoló Santiago fines del siglo XIX. Por esos años los desahuciados eran enviados a ese hospital, unido por tres portales al camposanto.

Guiado por César Parra, un escritor que se ha especializado en rutas tenebrosas, conocerá de historia y mitos, como las monjas que cuentan que se ven fuera de la capilla de este monumento histórico fumando.

Cerca de las 10 PM se pasa al cementerio donde se recorre entre la oscuridad y el silencio la ruta que recorrían los carretones funerarios.

Verifica la disponibilidad en las redes sociales de Patrimonio Vivo, porque los cupos suelen coparse rápidamente.

INSCRIPCIÓN:reservas@patrimoniovivo.clPRECIO: $ 8.000.

Del Carajo

En una casona de 110 años frente al Hipódromo, cerca de la próxima estación de Metro Plaza Chacabuco, encontrarás el restaurante Del Carajo.

Detalles de estilo colonial peruano y una pared empapelada con carteles chicha dan vida a este espacio que con 8 años es un imperdible del barrio.

Ahí, en dos pisos y un patio cubierto de jazmines probarás clásicos del país andino con un toque innovador.

Parta con un vistoso "sour de pétalos de rosa" ($5.500) de color rosáceo ya que es preparado con un macerado de esta flor. Para picar pide un "cebiche nikei" ($8.900), una versión oriental con una salsa que combina soya y aceite de sésamo.

Ojo que viernes y sábado desde las 9 PM hay música en vivo con una banda peruana que interpreta clásicos folclóricos hasta la medianoche.

HORARIO: Lu. a mi., 1 PM a 12 AM; ju. a sá., 1 PM a 1 AM; do., 1:00 PM a 10:00 PM. ESTACIONAMIENTO: En calles Huasco, gratis.

I-Ching

restaurante I ching la-tercera

Una buena señal en un restaurante de gastronomía internacional es que sea concurrido por sus coterráneos. Eso ocurre en I-Ching, que se especializa en cocina china y cantonesa.

Si quieres comer como si estuviera en Asia, pida la "carta china", con fotos y descripción en español y mandarín. Además de los típicos chapsui y tallarines chaumín, podrás aventurarte con platos con pollos y patos enteros como protagonistas, además de un amplio repertorio marino entre mariscos, camarones y pescados.

Ándate a la segura con el pan al vapor relleno de cerdo (3 por $2.800) o con el pato pekín ($10.000 la mitad del ave) de crujiente piel laqueada con melaza. La idea es que los platos carnívoros los compartas, para eso está la plataforma giratoria al centro de sus amplias mesas.

De postre hay probar un clásico de Hong Kong y Taiwán: el "pan de piña horneado" (3 por $2.800) es un bollo dulce que aunque no es preparado con esa fruta lleva ese nombre por su crocante superficie a cuadros.

HORARIO: Lu. a ju., 11:30 AM a 12 AM; vi. a sá., 11:30 AM a 1 AM; do., 11:30 AM a 10:00 PM. ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.