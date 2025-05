El Medio Restobar, el nuevo local con tragos de medio litro en barrio Yungay

El medio 1-18 ok

Dan ganas de pasar toda la tarde en la terraza de El Medio Restobar. Porque aunque está en la vereda, tiene una bonita y tranquila vista al Parque Portales.

Te hablamos del nuevo bar del barrio Yungay, uno que está en calle Portales, justo al lado de otro lugar del sector que nos gusta mucho, Casa Kiltro.

Este nuevo vecino local, con terraza frente al parque y atendido por sus dueños, Ailyn y Jonathan.

Foto: Valentina Miranda Vega

Y tiene el nombre de El Medio Restobar por una razón sencilla: ahí mandan los tragos XL, de medio litro para ser exactos, ideales para beber cuando la sed ataque con todo.

En ese formato encuentras la piscola, vodka, ron, mojito y cocteles como el daiquiri y la piña colada ($ 4.500).

Foto: Valentina Miranda Vega

¿Uno recomendado para refrescarse? El "mojito Liefmans", que se elabora con este cerveza belga con sabor a berries y 3,8 grados de alcohol.

Amor por la mechada

Foto: Valentina Miranda Vega

Otra de las cosas buenas que tiene El Medio Restobar son sus preparaciones con carne mechada, que es casera y que se deshace sola de tan tierna que es.

Es la que puedes probar en quesadillas, chorillanas y sánguches como el "mechón pobre" ($ 4.990), que además de esta sabrosa carne deshilachada lleva huevo frito, salsa de cebolla caramelizada y unas papas hilo 100% caseras.

No te preocupes si no comes carne, que en cualquiera de los sánguches la puedes reemplazar con una hamburguesa de porotos negros.

Si vas en grupo, lo mejor para compartir son las "papas supreme" ($ 7.490 para dos), que son rústicas, aliñadas con romero y merkén y que arriba llevan crema ácida, tomate, cebollín, queso y la infaltable mechada.