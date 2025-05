El musical "Mercury, la leyenda" vuelve al Teatro Municipal de Las Condes

Desde el 2014 que el musical Mercury, la leyenda, repleta las salas de teatro de Santiago. Esto, por la intensa interpretación que el actor chileno Gabriel Cañas hace de Freddie Mercury, el líder de la legendaria banda británica Queen.

Este jueves volvió a la cartelera del Teatro Municipal de Las Condes, y tendrá funciones hasta el domingo. No se la pierda, porque este montaje, dirigido por la actriz Camila Hirane, busca desentrañar la alocada vida de Mercury, tomando como punto de partida el multitudinario concierto que Queen dio en el estadio Wembley, Londres, en 1986, donde apareció con capa de rey.

En una hora y media verá al artista en la cúspide de su carrera, cuando logró llevar su genialidad musical al máximo esplendor, pero a la par de los excesos y con una prensa que no dejaba de meterse en su vida privada.

Se sorprenderá con la actuación de Emilia Noguera, Dayana Amigo y José Tomás Guzmán, quienes, además de actuar, cantan 11 de los temas más populares de la banda, entre ellos Somebody to Love, I want to break free y Bohemian Rhapsody.

Ojo que es un show apto para todas las edades, y las entradas van desde $ 15.000.

ESTACIONAMIENTO: En el lugar, $ 3.100 con la entrada.