El Parque Metropolitano abre hasta las 6 PM para quienes tengan Pase de Movilidad

Al igual que el Mahuida, el Parque Metropolitano también se sumó a la iniciativa de abrir sus puertas durante todo el día (y no solo en el horario de la franja Elige Vivir Sano), para los peatones que tengan el Pase de Movilidad.

En cada una de las entradas de este pulmón verde -como la de calle Pio Nono o la de Av. Pedro de Valdivia Norte-, te pedirán el pase para corroborar que tienes las dos dosis de la vacuna.

Solo así podrás ir hasta las 6 PM a recorrer este lugar de más de 700 hectáreas y que, además, se luce con una red de parques en distintas comunas, como el de la Familia, en Quinta Normal, o el Santa Mónica, en Recoleta (en estos también podrás ingresar hasta las 6 PM).

Parque Metropolitano la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

En definitiva, el horario de funcionamiento actual del parque será de lunes a viernes, de 8 AM a 6 PM, para ciclistas y peatones.

En tanto, los fines de semana y festivos podrás ir a pedalear solo entre las 8 AM y 10 AM (banda Elige Vivir Sano). Luego de eso, el ingreso será restrictivo para quienes vayan a pie, quienes podrán entrar hasta las 6 PM.

Requisitos en el Parque Metropolitano

banda horaria deportiva Elige Vivir Sano la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Como ya decíamos, los requisitos serán el Pase de Movilidad o permiso de desplazamiento obtenido de Comisaría Virtual.

Además, debes ser residente de una de las comunas donde se ubique el parque, como Recoleta, Providencia o Vitacura. Esto, porque todavía se está en cuarentena y el Pase de Movilidad solo permite el tránsito por la comuna donde se vive.

Si no quieres sacar permiso podrás ir entre las 8 AM y 10 AM, porque la banda horaria deportiva seguirá vigente en ese tramo.

Ojo, lo mejor es seguir las recomendaciones que el parque Metropolitano entrega para prevenir accidentes y, así, no aumentar la ocupación de los centros médicos.

Conoce todos los detalles en la plataforma web del parque.