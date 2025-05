El Parque Metropolitano abrirá en la franja deportiva este finde de elecciones

Como es sabido, este sábado 15 y domingo 16 son feriados irrenunciables debido a los importantes sufragios que se efectuarán ambos días. En ese contexto, ¿Qué pasará con la franja deportiva en elecciones?.

Desde el Parque Metropolitano respondieron que si bien estarán cerrados durante el día completo, sí abrirán entre las 6 AM y 9.30 AM (última posibilidad de entrar antes del cierre a las 10 AM).

A este pulmón verde de más de 700 hectáreas podrás ingresar por todas sus entradas, la de Av. Pedro de Valdivia Norte, Pío Nono o La Pirámide, entre otras.

Lo mismo ocurrirá con su red de parques urbanos, esos repartidos en distintas comunas de la región Metropolitana, que también abrirán en la franja, a excepción de los parques Brasil, Pierre Dubois y Bicentenario de la Infancia.

Otras áreas verdes que participarán de la banda Elige Vivir Sano será Chamisero, en Colina, o RKF El Durazno, en Lo Barnechea. Ambas gestionadas por la empresa outdoor Outlife y se lucen con senderos bien definidos y zonas para practicar ciclismo. Eso sí, la entrada tiene un costo de $ 4.000 (niños menores de 10 años entran gratis).

No sucederá eso en los Parques O'Higgins y Quinta Normal, en Santiago Centro. Esto, porque la comuna anunció en Redes Sociales que no abrirán estos pulmones durante el fin de semana.

¿Calles cortadas en la franja deportiva en elecciones?

cierre de calles en Providencia la-tercera

Foto: Municipalidad de Providencia

Por las elecciones tampoco estarán disponibles la calles que, hasta el fin de semana pasado, acostumbraban cerrar para que quienes quisieran hacer ejercicios o pasear con sus mascotas.

Es el caso de las avenidas Ricardo Lyon y Pocuro, en Providencia, o Costanera Sur y Escrivá de Balaguer, en Vitacura. Lo mismo sucederá con Av. Perú y Av. Einstein, en Recoleta.

Eso, al igual que la CicloRecreoVía de Andrés Bello, con sus aledaños: las avenidas Cardenal José María Caro y Pedro de Valdivia Norte. Este caso es mucho peor, porque sus organizadores anunciaron que no volverán a realizar esta iniciativa hasta nuevo aviso.

Lo anterior, debido a que hace cerca de un año están sufriendo robos de los insumos que utilizan e, incluso, atacaron a una trabajadora de este evento dedicado a convertir las calles en espacio para los peatones y las familia.

Hasta allá no sólo se va a pedalear, también a trotar, caminar, pasear a la mascota o a jugar con los niños y niñas sin interferencia de vehículos motorizados.