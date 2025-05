El Presidente: la serie de Amazon que entretiene con la historia de Sergio Jadue y el lado más oscuro del fútbol

Antes que todo, una aclaración: no importa si eres fanático del fútbol o no, que de todas maneras vas a disfrutar de El Presidente, la nueva y esperada serie de Amazon Prime Video.

De hecho, fútbol en sí tiene poco. Hay uno que otro partido y salen algunos jugadores, pero no mucho más. Al menos en los cuatro primeros capítulos a los que tuvimos acceso.

Lo que si abunda en la serie es todo lo que hay detrás de este deporte, el más lucrativo del mundo: la danza de millones de dólares que se mueven en las negociaciones por los derechos de transmisión y el merchandising.

Son tantos millones en juego, que todos quieren llevarse una tajada de esta torta. "O comemos todos o no come ninguno" grafica en una escena Julio Grondona, el histórico dirigente que falleció en 2014 y que aquí es interpretado con maestría por su compatriota Luis Margani.

Y es precisamente Grondona quien en cada capítulos se encarga de ir revelando el lado más oscuro del fútbol. Lo hace de forma didáctica, de manera que cualquiera pueda entender qué se negocia en esas reuniones en bares de hoteles y donde se originó el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol.

El caso conocido como FIFA Gate, que involucró millones sobornos por US$ 150 millones, fue el que inspiró la serie, pero sobre todo el auge y caída de uno de sus personajes clave: el chileno Sergio Jadue.

Auge y caída de El Presidente

Quien interpreta al hombre que pasó de ser el dirigente de un pequeño club de provincia, La Calera, a uno de los más poderosos del fútbol latino es un cara conocida, el colombiano Andrés Parra que dio vida al capo de la drog Pablo Escobar en la serie El Patrón del Mal.

Una vez más, Parra vuelve a demostrar su gran nivel metiéndose en la piel de Jadue. Y es casi literal, porque verlo y oírlo es como ver y oír al mismísimo Jadue. Además, lo hace con humor, porque si bien interpreta a un dirigente ambicioso, su personalidad raya en los rídiculo.

El-Presidente-1-ok.jpg la-tercera

El Presidente | Amazon Prime Video

Junto a él hay un elendo internacional, que encabezan las mexicanas Paula Gaitán como María Inés Facuse, la esposa de Jadue, la Nené, y Karla Souza (How to get away with murder), como una ubicua detective del FBI, pero que también integran varios actores chilenos.

Alejandro Goic, Luis Gneco, Sergio Hernández, Blanca Lewin, Millaray Lobos, Francisco Reyes, Gonzalo Robles y Alejandro Trejo, entre otros, están en la lista larga de chilenos que aparecen en El Presidente. Si hasta tiene un pequeño papel Adriano Castillo, el Compadre Moncho.

Todos están ligados de una u otra manera a Jadue, el protagonista de esta historia que muestra su auge, que le trajo una vida de millones y lujos, pero también su caída.

De Santiago a Nueva York

El-Presidente-2-ok.jpg la-tercera

El Presidente | Amazon Prime Video

Si bien El Presidente se basa en un caso real, el guión también se toma su licencia para introducir elementos de ficción, como la relación entre Jadue y Lisa, la agente del FBI, que a veces cuesta seguir y entender.

¿Y las presiones de Nené para que su marido siguiera escalando en la dirigencia del fútbol mundial también son ficción? ¿O la tremenda ambición de la denominada Primera Dama de la ANFP fue real? Díficilmente se sabrá.

Lo que si está claro es que El Presidente es una apuesta de Amazon Prime de primer nivel, que viaja de La Calera y Santiago a Luque -donde está la sede la Conmebol- y de Río de Janeiro a Nueva York para revelar el lado más desconocido y sucio del fútbol.

Y si a ratos el interés de la historia puede decaer entre tanta negociación y arreglo millonario, la serie se disfruta de princio a fin. Te guste o no el fútbol.

El Presidente se estrena en más de 200 países el viernes 5 de junio de 2020, a través de Amazon Prime Video.

Si no estás suscrito a la plataforma, acá te contamos cómo hacerlo para acceder al primer mes gratis.

Ver El Presidente