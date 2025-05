El proyecto Adam: la entretenida cinta de Netflix que juega con el tiempo

Por un “desarrollo del infierno” se conoce en la industria del entretenimiento a las películas o series que quedan empantanadas. Un término que aparece usualmente en Hollywood y con el que una vez se refirieron a El proyecto Adam.

La apuesta familiar de Netflix que llega a la plataforma diez años después de que fuera anunciado que Paramount Pictures estaba interesado en llevar a la pantalla la historia creada por el T.S. Nowlin, con Tom Cruise como su protagonista.

Sin embargo, Our name Is Adam, como se iba a llamar esa cinta, no fue puesta en marcha y la idea quedó en nada hasta que en 2020 apareció el gigante del streaming interesado en concretarla. Algo que haría con la ayuda de Shawn Levy y Ryan Reynolds.

El-proyecto-Adam-5.jpg DOANE GREGORY

El Proyecto Adam | Netflix

Los mismos nombres, como director y protagonista, detrás de Free Guy: perdiendo el control, el largometraje que a fines de 2021 se apoderó de la taquilla con su comedia y acción. Combinación que está presente en El proyecto Adam.

Pero hay otros géneros involucrados en el nuevo largometraje original de Netflix: la ciencia ficción, con viajes en el tiempo incluidos, y unas cuotas de drama y pérdida. Lo que hace del filme una apuesta que entretiene y sorprende.

Al mismo tiempo que a los mayores hace recordar cintas de los 80 donde la ficción encontraba refugio en lo familiar, con un relato que en su comienzo se sitúa en 2022, cuando Adam (Walker Scobell) es atacado por algunos compañeros.

Una inesperada visita desde el futuro

El-proyecto-Adam-2.jpg Doane Gregory

El Proyecto Adam | Netflix

El mismo chico de 12 años que después puede disfrutar junto a su perro Hawking de la soledad de su casa en medio del bosque, luego de que su mamá Ellie (Jennifer Garner), quien quedó viuda hace un año, sale a su primera cita en largo tiempo.

Pero la calma no dura, ya que una fuerte luz llama la atención de Hawking y este se interna en los árboles, haciendo que Adam salga a buscarlo sin encontrar nada. Aunque al volver a su casa descubre a un desconocido en el garage.

El-proyecto-Adam-4.jpg Doane Gregory

El Proyecto Adam | Netflix

Quien es él mismo en su versión treintañera, que ha viajado desde 2050 para salvar a alguien y, de paso, cambiar el terrible futuro en que vive. Un plan que falló de año, ya que debía llegar a 2018, e hizo que recibiera un disparo.

Y luego del encuentro con su versión infantil y delgada, Adam adulto debe asociarse con su pequeño yo para arreglar su nave y corregir su salto en el tiempo. Sin embargo, la aparición de viejos y peligrosos enemigos complicará las cosas.

En una sucesión de momentos de peligro y reencuentro donde son claves las figuras de la esposa de Adam, Laura (Zoe Saldaña), y su papá, el físico Louis (Mark Ruffalo), cuyas investigaciones dieron origen a los viajes temporales.

Lo que hace de El proyecto Adamuna divertida cinta para grandes y chicos, que sólo decae cuando Reynolds exagera al héroe deslenguado y se prolongan sus escenas de acción. Que además reactiva la química de Garner y Ruffalo años después de Si tuviera 30.

