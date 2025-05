El stand up de Javiera Contador: "Me gusta esto de ser looser"

Será la primera rutina más larga que hace Javiera Contador en su vida en este género y dice que para lanzarse, tuvo que salir de su zona de confort.

“Lo mío es chantarme la peluca, actuar y pasarlo bien. Esto de tener que ser uno arriba del escenario contando historias, me da mucho pudor. Porque para ser estandapera hay que ser desinhibida, no sé, hablar de los genitaaaales y todo eso que a mí me da como nervio”, dice riéndose de sí misma, de ese “mundo más alternativo” que le falta llevar encima.

Y ahora que está a punto de subirse por segunda vez a un escenario para entretener con sus historias —el año pasado tuvo una breve aparición en un stand up de Jani Dueñas y Paloma Salas—- dice que tendrá que lidiar con eso.

Pero lo hace feliz, porque necesita esa adrenalina.

“A mí me gusta mucho improvisar. Más que hacerme un guión, me hago un pauteo con una libreta que ando trayendo. A veces estoy en la ducha y se me ocurren frases. Después, todas las ideas que he anotado, lo meto en la juguera y armo algo”, dice la actriz.

Por estos momentos, Javiera Contador, está en la comedia La puerta de al lado, en una película, haciendo un reemplazo en el lateSigamos de largo de C13 y como conductora del programa de radio FM Tiempo (95.9), Gente con tiempo, junto a Ignacio Lira.

El sello de Javiera Contador

javiera-pato.jpg la-tercera

—¿De qué irá tu rutina?

"Ahora la tengo más clara", dice riendo pues hasta hace poco no sabía. "Voy a jugar un poco con esta cosa media snob de ser estandapero, de esto que está como muy de moda. Y me causa mucha gracia esto de ser looser, de todo lo que pasa cuando uno quiere ser súper pro y te sale todo mal. Por ejemplo, la mina de la tele que quiere estar impecable y no le resulta; la feminista que se presenta muy como tal, pero faltan y agallas para salir a la calle. O la que tiene el mejor listado de carretes, pero que prefiere quedarse en la casa porque está cansada, y así".

—¿Es una historia personal ésa?

"Sí y no. Porque lo que no le pasa a uno, lo toma prestado de otros lados. La Jani y la Paloma siempre me decían que la historia que uno se sube a contar, tiene que ser siempre tuya. Igual es obvio no le pasan tantas cosas juntas, jaja, pero sí a los demás. Y tienes hacerlas propias. Si lo logras, te creen y te sale divertido".

—Las mujeres estandaperas que conocemos, tienen un sello reconocible. ¿Cuál es el tuyo?

"No lo sé, no lo tengo muy definido. Pero me gusta (apropiarme) más del perfil del perdedor que el del ganador, porque a estos los encuentro como medios fomes. Los loosers me parecen más reales".

—¿Te inspira alguien de afuera? Nombraste a la Amy Schumer por ahí.

"Veo harto stand up en Netflix. De Amy Schumer me parecen graciosas sus películas, en las que no se muestra tan escatológica. La admiro como comediante, por esa como cosa suelta que tiene, que es entretenida. Pero no me sentiría cómoda haciendo lo que ella logra en el stand up".

—¿Quién más?

"Me gusta una asiática que se llama Ali Wong, con una rutina en Netflix sobre todo lo que le pasa a una embarazada; también los clásicos como Seinfeld, Jim Carrey… Me gusta la argentina Charo López, con ese humor como absurdo".

Hace un poco más de un mes, cuando el Teatro Mori presentaba su parrilla 2018, en Bellavista, Javiera Contador hizo un stand up de cinco minutos bien improvisado entre los invitados, la mayoría colegas y amigos.

“Conté anécdotas de las pasan en la vida de todo actor, desde los típicos pelambres entre pares hasta lo que pasa durante las clases de actuación. Y aunque estaba media nerviosa, vi que se empezaron a reír. Y ahí caché que les gustó”, dice.

Después de eso el ex guionista del Club de la Comedia Pato Pimienta la invitó a participar en su show Grandes Éxitos, que empieza este viernes 22, con una rutina de Javiera que durará 15 minutos.

El actor no solo encontró que ella tenía gracia, sino una mirada para triunfar en el género.

—A uno le cuesta poco pensarte a ti en esto, porque en el papel de la Quena, de Casado con Hijos, demostraste con creces que puedes hacer reír.

"O sea, igual a mí me cuesta igual decir 'hola soy Javiera y soy súper divertida', jaja... Por eso insisto en lo de los pudores que tengo que vencer para plantarme en el stand up".

—Con qué estilo de las mujeres estandaperas que viste en el Festival de Viña pasado te quedas.

"Me gusta el estilo como inocentón y más naif de la Alison Mandel, porque desde ahí le da una mirada más profunda a la realidad; también, la propuesta de Alejandra Azcárate, que desde un lugar de mujer ultra elegante, hizo lo suyo. Y me identifiqué con ese mamá media superada de la Jenny Cavallo. Yo tengo que descubrir mi estilo aún".

—Y quién sabe, lo agarras tan bien que llegas a Viña.

-Noooo. Para lograr eso hay que pasar por hartos bares, foguearse. Noo, para mí tiene que pasar harta agua debajo del puente todavía.

Grandes Éxitos con Pato Pimienta

Para el show Grandes Éxitos con Javiera Contador y Pato Pimienta las entradas -$ 8.000- se pueden comprar en Puntoticket.com.

EDAD: Mayores de 18 años ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.