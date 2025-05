El torbellino emocional de Jules se toma el segundo capítulo especial de Euphoria

Euphoria 5 ok

El primero de los capítulos especiales de Euphoria, estrenado en diciembre pasado, lo protagonizó Rue (Zendaya), en una emisión que practicamente tuvo una sola y larga escena, donde esta adolescente conversaba con Ali (Colman Domingo), en un restaurante durante la noche de Navidad.

Algunos interpretaron esa intensa charla como una especie de terapia en la que Rue reflexionaba sobre su adicción, sus culpas y su futuro, frente al hombre que también fue adicto y que se convirtió en su consejero.

Y en el segundo de los episodios especiales de la serie de HBO -que se pensaron entre una especie de puente entre las temporadas 1 y 2 (aun en grabación)- hay una terapia real, a la que Jules (Hunter Schafer), la amiga y enamorada de Rue, se somete para comprender todo lo que vivió en los últimos y convulsionados seis meses.

Ese capítulo, que se titula Fuck anyone who's not a sea blobse estrenará este domingo 24, a la medianoche de Chile, a través de HBO, aunque ya está disponible en la plataforma HBO GO.

Nuevamente vuelve a dejar el corazón hecho pedazos, con casi un hora que, en su mayoría, muestra a Jules en su primera sesión de terapia con la doctora Mandy Nichols (Lauren Weedman), también con las celebraciones de fin de año como telón de fondo.

Una charla que es un verdadero torbellino de emociones, en la que la joven pasa de la ilusión a la decepción, con muchos otros sentimientos entre medio, mientras echa afuera sus dudas y temores sobre su transición, su femeneidad, su relación con Jules y la carga de vivir con un adicto.

Jules en el diván

A lo largo de los ocho capítulos de la primera temporada de Euphoria, que se estrenó en 2019, prácticamente el proceso de transición de género de Jules prácticamente no fue tema.

Pero en este capítulo se explaya por primera vez sobre esa transformación, cuestionando sus motivaciones y las decisiones que ha tomado. Una reflexión que permite al espectador comprender en parte este complejo proceso, más todavía de la voz de una actriz que en la vida real es una chica trans.

En su terapia, Jules también aborda un drama familiar que hasta ahora se desconocía y que de seguro se profundizará en la segunda entrega de la serie.

Junto con su terapia en el diván, el capítulo muestra también otras situaciones que dejan la duda de si son una proyección de los deseos de la joven o si sucederon realmente.

Es en esas escenas que el director Sam Levinson vuelve a hacer gala de un despliegue visual fascinante y en las que nuevamente la música es un ingrediente esencial.

En uno de esos momentos suena la esperada coloboración entre Billie Eilish y Rosalía, Lo vas a olvidar (que con estas imágenes cobra todo su sentido) y también las nuevas composiciones de Arca -que se son parte de un EP que se editó justo ayer-, en una escena intensa y ambigua, cargada de sexualidad.

Instantes que son el climax de un episodio brillante -otro más-, donde Hunter Schfer deslumbra con su actuación y que no hace más que aumentar la ansiedad por la llegada de la próxima temporada de Euphoria.

