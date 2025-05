El tráiler de la nueva temporada de The Umbrella Academy viene con sorpresa

The Umbrella Academy 4

Hace algunas semanas te contamos que The Umbrella Academyya tiene fecha de estreno para su segunda temporada en Netflix.

El viernes 31 de julio será el regreso de la familia de superhéroes más querida de la plataforma de streaming, la misma que el año pasado cautivó a miles de personas con su primera entrega.

Los nuevos episodios están entre los más esperados de este mes y para ir calmando los nervios de sus seguidores Netflix ha revelando detalles poco a poco.

Junto con la fecha de estreno de la temporada dos, Netflix mostró las primeras imágenes. Ahora comparte el tráiler oficial, el que adelanta un apocalipsis y nuevas aventuras para los hermanos Hargrevees, quienes se formaron en The Umbrella Academy.

"Misma familia, mismos problemas" comenta la plataforma sobre este nuevo adelanto que, además viene con una sorpresa, una nueva canción de Gerard Way.

Por si no lo recordabas o no lo sabías, el cantante y líder de la banda My Chemical Romance -todo un ícono de los 2000-, es el autor del cómic en que se inspira la serie, además de ser uno de sus productores ejecutivos.

El tráiler se musicaliza con este nuevo este nuevo tema, bautizaso Here comes the end, muy a tono con el adelanto, que tiene la colaboración de la cantante Judith Hill y un estilo parecido al de los Primal Scream más guitarreros.

La canción de Way la puedes escuchar a continuación.

Y para esperar el estrena de la nuevo temporada The Umbrella Academy, te dejamos también el tráiler.