El tráiler de la segunda temporada de Emily en París adelanta más drama, más glamour y más romances

En plena pandemia, la serie de NetflixEmily en París fue una vía de escape para muchos espectadores, gracias una historia tan liviana, fresca y burbujeante como una copa de champaña.

La de Emily Cooper, una veinteañera de Chicago experta en marketing (Lilly Collins), quien se traslada por un año a París para supervisar la agencia de marcas de lujo que adquirió la empresa donde trabaja.

En la Ciudad Luz, y a lo largo de los diez capítulos del espacio, creado por Darren Star, el mismo de Sex and the City, la joven prueba el baguette y los mejores vinos, se convierte en influencer, conoce el particular humor de los franceses y hace nuevos amiguos.

Emily-en-París-5.jpg CAROLE BETHUEL/NETFLIX

Emily en París | Netflix

Y ahí también conoce el amor, como el que surge entre ella y Gabriel (Lucas Bravo), su vecino y chef en un bistró, de quien se despide en el último capítulo de la primera temporada, ya que el cocinero planea abrir un restaurante fuera de París. Puedes leer la crítica de Finde aquí.

Pero al parecer el romance continúa en el nuevo ciclo de Emily en París, del que Netflix ya confirmó su fecha de estreno durante el evento Tudum, y que se podrá ver en la plataforma el 22 de diciembre, fecha en que de seguro se convertirá en un hit de la época navideña.

París es una fiesta

Emily-en-París-2.jpg STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX

Emily en París | Netflix

Para alegría de sus seguidores, el servicio de streaming reveló también el tráiler de esta segunda temporada, el que promete más drama, más glamour y nuevos outfits increíbles en París.

En el adelanto, se revela que Gabriel decidió quedarse en la ciudad, complicando las cosas para Emily, porque el todavía sigue de novio con su nueva amiga, la encantadora Camille (Camille Razat).

Además, cuestiona su estadía en la capital francesa. "Solía ser muy decidida, pero desde que me mudé a París me ha sido caótica, dramática y complicada", confiesa la influencer.

Pero seguirán sus aventuras francesas junto a sus amigas y también junto a nuevos galanes que se presentan en el adelanto y que anuncian más romances para la joven estadounidense.

Puedes ver el tráiler de la temporada 2 de Emily en París a continuación.