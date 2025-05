El trailer de Stranger Things 3 presenta al nuevo monstruo de la serie

La aplaudida serie de Netflix, Stranger Things, tiene mucho camino que recorrer aún para re encantar a sus fans luego de una segunda temporada con altibajos. Y la verdad es que con este trailer, avanza gran parte de ese trabajo.

En él podemos ver a los protagonistas de la serie —Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max—, bastante más crecidos y con intereses distintos a los que tuvieron en entregas anteriores, sobre todo por la llegada de la adolescencia a sus vidas

"Ya no somos niños", reza Mike casi al comienzo del trailer para explicar este cambio de foco en la historia que, tal como dice otro de sus protagonistas, ya no tendrá a los chicos encerrados en el sótano mientras juegan a Calabozos y Dragones, si no afuera, con otras personas y buscando nuevas experiencias.

Así también tenemos el primer vistazo al monstruo que acechara el pueblo de Hawkins esta temporada. Una especie de rata gigante mutante que, al parecer, se mueve por las alcantarillas del lugar.

Seguro que la lucha contra este nuevo enemigo será tremenda, sobre todo luego de ver las escenas de un golpeado Steve —que aparentemente tuvo un encuentro cercano con la bestia— y de oír la frase del oficial Hopper: "Quiero que sientas que este lugar todavía puede ser tu hogar".

Eso sí, sobre esta nueva temporada sólo claras dos cosas: que su estreno será el jueves 4 de julio y que, tal como muestra el adelanto, "este verano puede cambiarlo todo" para los personajes de la serie.

Mira la primera y segunda temporada de Stranger Things en Netflix.