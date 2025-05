El último duelo: Ridley Scott retorna a los cines con el drama de época que revive una historia real

Aunque su nombre se liga a la ciencia ficción, con títulos como Alien y Blade Runner, la carrera de Ridley Scott tiene una fuerte relación en el pasado y la historia. Apartados gracias a los que dio vida a su ópera prima, Los duelistas, y hoy presenta El último duelo.

Y como para su primer largometraje invitó a la Europa de inicios del 1800, para luego moverse entre la Roma del siglo II, con Gladiador, o la Jerusalén del siglo XII, de Cruzada, el director británico ahora lleva al espectador a la Francia de las postrimerías del 1300.

Lugar de los hechos que el estadounidense Eric Jager plasmó en su libro The last duel: a true story of trial by combat in medieval France, donde se revive el último duelo judicial reconocido oficialmente por la corona francesa, que enfrentó a dos escuderos del rey.

El-Ultimo-Duelo-4.jpeg la-tercera

Foto: El último duelo

Los sucesos históricos que sirven de base para el argumento escrito por Nicole Holofcener (¿Podrás perdonarme?) junto a Ben Affleck y Matt Damon, casi 25 años después de que la dupla creativa de estos amigos obtuviera el Oscar por el guión de En busca del destino.

Quienes además se reservan dos papeles claves: Affleck el del Conde Pierre d'Alençon y Damon el rol protagónico de Jean de Carrouges, a quien el público conoce en los primeros minutos del relato, cuando se mide en un duelo con Jacques Le Gris (Adam Driver).

Tres explicaciones para una misma historia

El-Ultimo-Duelo-2.jpeg la-tercera

Foto: El último duelo

Al que sigue la explicación del porqué de este enfrentamiento, pero no desde una sola perspectiva, sino que desde las de sus tres figuras claves: Carrouges, Le Gris y Marguerite (Jodie Comer), la esposa de Carrouges que afirma haber sido violada por el último de ellos.

De esta manera, en la visión de Jean su valentía y buenos modales guían sus días, tanto en batalla -donde habría salvado la vida de Le Gris- como también como pareja y patrón, al mismo tiempo que él recibe el mal trato del Señor del territorio que habita, el Conde Pierre.

En especial cuando comprende el dolor de su mujer tras haber sido violentada por su amigo-rival, dependiendo del momento, y decide darlo todo para honrarla ante la justicia con un duelo. Una visión que se contrapone un poco con la que después se conoce de Le Gris.

El-Ultimo-Duelo-3.jpeg la-tercera

Foto: El último duelo

El cual recuerda que fue él quien salvó la vida de Carrouges en batalla. Un instruido ex clérigo que se gana la amistad y los favores de Pierre, que incluyen tierras que eran parte de la dote de Marguerite y el título de Capitán que debía heredar su antiguo camarada.

Y en especial el momento en que habría asaltado a la esposa de su compañero de armas, cuando entró un poco a la fuerza a su residencia y se dejó llevar por su amor por ella, no encontrando mucha resistencia. Sin embargo, todavía falta la visión de Marguerite.

El último capítulo

El-Ultimo-Duelo-6.jpeg la-tercera

Foto: El último duelo

La cual en pantalla es precedida por la presentación del capítulo tres de la cinta, con un título que hace énfasis en que esta es la verdadera historia, donde la noble tiene un esposo un tanto frío, que solo busca un heredero y donde ella sí se resistió al ataque de Le Gris.

Que para él fue un momento de “adulterio”, pero para Marguerite un traumático suceso que la puso en medio de un torbellino de acusaciones; que confirmó el egoísmo de su esposo y la hizo soportar el machismo de una época en la que las mujeres eran una posesión de sus maridos.

En una narración enmarcada por una meticulosa puesta en escena, con una acabada recreación de época. Donde la violencia de sangrientas escenas de batalla se une al drama de una mujer que se atrevió a denunciar una agresión, a pasar de la misoginia imperante.

En la que una vez más queda expuesto el talento de Scott para dibujar detalles y usar diferentes planos. Como también de su gusto por revivir el pasado de forma grandilocuente, gracias al presupuesto que un director de su categoría siempre puede obtener.

Pero El último duelo también permite reencontrarse con la habilidad como guionistas de Affleck y Damon, que aquí pueden imprimir la suficiente ironía a personajes de época, y la capacidad de Driver y Comer para tomarse la pantalla cada vez que aparecen en ella.

DIRECCIÓN: Ridley Scott

PROTAGONISTAS: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, Harriet Walter, Nathaniel Parker, Sam Hazeldine, Michael McElhatton

GÉNERO: Drama/Historia/Acción

EDAD: Para mayores de 14 años