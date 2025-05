Electronica en el Club de la Union

Justo en la sala principal del Club de la Unión, el edificio estilo neoclásico construido entre 1917 y 1925 y proyectado por el arquitecto Alberto Cruz Montt, comienza hoy a las 10 PM esta fiesta electrónica a cargo de dos reputados Djs alemanes.

Entre 12 AM y 2 AM, estará Ada -quien viene a Chile por primera vez y que es famosa por tocar techno pop con voces cálidas-, y entre 2 AM y 5 AM, Dj Koze, un infaltable en las fiestas del verano europeo. La mezcla en este ambiente será atractiva, cuando estos artistas toquen lo mejor de la electrónica bajo una gran lámpara de lágrimas y rodeados de los cuadros de próceres de la patria, como Bernardo O’Higgins. Llegue temprano, porque aunque la capacidad del lugar es de 800 personas, la expectativa es alta, por la locación y la calidad de los músicos.

En la barra podrá pedir cervezas y varios destilados (entre $ 2.500 y $ 6.000). Reserve el vip si quiere una experiencia de primera: cuesta $ 250.000 para ocho personas y tiene vista al salón.