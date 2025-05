Elton John liberará seis de sus conciertos más increíbles en YouTube

Para recaudar fondos para la Fundación Elton John contra el sida, especialmente para el Fondo de Emergencia Covid 19 de dicha institución, es que el artista inglés estrenará Classic Concert Series.

Se trata de un ciclo de seis conciertos que el reconocido pianista y compositor ha hecho en distintas partes del mundo, y que podrás ver semanalmente en su canal de YouTube.

Todo partirá el viernes 3, a las 12 PM (hora de Chile) con la exhibición de Live at the Playhouse Theatre, el recital que dio en septiembre de 1976, en Edimburgo, Escocia.

En este verás al popular Elton John de los años 70, después del tema Don't Go Breaking My Heart, que llegó al número 1 en Reino Unido. Ahí escucharás Skyline Pigeon, Rocketman, Daniel y Bennie and the Jets, entre otras coreables canciones.

Luego, las próximas cinco presentaciones del nombrado "caballero" serán los sábados de cada semana, siempre a la misma hora.

Por ejemplo, liberarán el show de 1986 que hizo en el Sydney Entertainment Centre, en Australia. También el de 1989, en el Arena di Verona, en Italia.

Imperdible es el que montó en 1995 en el Place of the Apotheosis, en Río de Janeiro en Brasil; o el realizado en el 2000, en Madison Square Garden, en Nueva York. Para terminar verás el concierto del 2001 en el The Great Amphitheatre, en Turquía.

¿Lo mejor? Podrás hacer una donación a la fundación mientras se estén transmitiendo los recitales.