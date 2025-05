Elvis Presley con orquesta

Por el mundo andan dando vuelta varios shows en homenaje a Elvis Presley, pero el que se presentará esta domingo en Movistar Arena es especial, porque detrás está Priscilla Presley, la viuda del Rey del Rock.

De hecho, ella misma se subirá al escenario para presentar y contar la historia detrás de las canciones que sonarán en The Wonder of You, el espectáculo que hoy llega a Chile.

Ahí, escuchará los clásicos de Elvis en formato sinfónico, interpretadas por la Orquesta Nuevo Mundo, la misma que acompañó a Isabel Pantoja en el Festival de Viña.

La voz que se oirá será la del mismo Elvis, en grabaciones inéditas de shows en Las Vegas y que se proyectarán en pantallas gigantes 3D.

Se sentirá en una especie de gran karaoke, porque sonarán clásicos inmortales, como It's now or never y Love me tender.

ESTACIONAMIENTO: Junto al recinto, $ 4.000 la noche.