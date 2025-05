En Cordillera Restobar puedes tomar todos los schops que quieras por $ 10.000

Cordillera Restobar es una de las novedades de barrio Bellavista. Se trata de un bar que se encuentra en la calle Mallinkrodt, casi al llegar en Dardignac, amplio y con una buena variedad de coctelería de autor.

Su barra tiene, entre otros, un coctel "explosivo" con Peta Zeta y otro de arroz con leche, que puedes conocer con más detalles acá.

Además, ahí los martes y miércoles, de 6 PM a 9.30 PM, encuentras una promoción especial. Se trata de un "all you can drink" de cerveza artesanal, es decir, todos los schops que quieras por $ 10.000.

No de cualquiera marca en todo caso, sino los de Cervecería Rústico, la misma que esta cervecería artesanal ofrece desde 2005 en Rústico BrewPub, el bar que tiene en Maipú.

Son unos schop de variedades como la "blond", una rubia bien floral, de 5º y con un dejo a sabor de papaya y cereales.

Otra opción es la "Infierno Rubí", una Scottish Ale, de 8º de alcohol, color ámbar y sabor ahumado, con un dejo a toffee.

Muy recomendable para los días frías es la "Stout", también con 8º, sabor a chocolate y nuez.

Qué probar en Cordillera Restobar

Foto: Gentileza Cordillera Restobar

Ojo que la comida no está incluida en la promoción "all you can drink".

De todos modos, para acompañar los schop puedes probar alguna de las chorrillanas, como la "cordillera" ($ 10.000), con trozos de pernil, arrollado y lengua con salsa nogada, más una buena cantidad de papas fritas.

O la "cantón" ($ 12.000), con camarón a la crema y papas fritas.

Otra alternativa son las tablas, como la de "carne" ($ 10.500), con lomo saltado, pimentón, champiñones y acompañada de tostadas horneadas.