En octubre Matucana será el paraíso melómano

Por Darío Zambra

Los fans de la buena música de seguro querrán pasar todo este mes metidos en el centro cultural Matucana 100. ¿La razón? La generosa y variada cartelera melómana que tienen programada para estas semanas, que incluye algunos conciertos bien esperados, como el regreso de Niños del Cerro o el lanzamiento de lo nuevo de Camila Moreno. Si quieres sacarle provecho a lo que se viene para estos días, aquí una guía.

Martes 17: Los Vidrios Quebrados

Estos pioneros de la sicodelia chilena están celebrando los 50 años de Fictions, su debut y, a estas alturas, un disco de culto. En el Teatro Principal de M100, dos de sus miembros originales, Juan Mateo O'Brien y Cristián Larraín, tocarán completo ese álbum, acompañados por músicos de Matorral (9 PM).

Miércoles 18: Alain Johannes Trío

Este chileno criado en EE.UU. es toda una leyenda del rock. Ha colaborado con puros grandes, desde Mark Lanegan hasta Queens of the Stone Age. El trío que lo acompañará aquí es el de Cotea Foncea y Felo Foncea (9 PM).

Jueves 19: Marcel Duchamp + Pirómanos del Ritmo

Noche de hardcore punk en la sala Patricio Bunster, con dos de las bandas locales más sólidas del género. Para fans de las propuestas más arriesgadas (9 PM).

Viernes 20: Las Mairinas

Por si no le suena su nombre, éste es el nuevo grupo de Walter Roblero, el bajista de Congelador, junto a Carolina Espinoza (Deplasticoverde) y Estefanía Romero Cors (también en Congelador). Hace un par de meses, publicaron con Quemasucabeza Ladrillo/Princesa, su segundo álbum, que se mueve entre entre el ambient, la electrónica y el rock experimental. Lo lanzarán el viernes 20, en la Microsala de M100. Vaya a escuchar en vivo Alguien, una de las canciones chilenas más impactantes del año (9.30 PM).

Viernes 20: Niños del Cerro + Maifersoni

Mientras Las Mairinas hacen los suyo en la Microsala, en la sala Patricio Bunster podrá disfrutar del regreso de Niños del Cerro, los héroes del indie pop, que vuelven a los escenarios después de varios meses sin tocar. En este show llamado Las Flores de Guanaqueros, harán dupla con Maifersoni (9 PM).

Sábado 21: Celadores F8

Una de las mejores ferias melómanas de Santiago regresa a la explanada de M100. Durante todo el día, ahí no sólo encontrará tiendas de discos y de diseño, sino también tocatas gratuitas en la sala Bunster. Gianluca, MKRNI, Emisario Greda, Intimate Stranger y Columpios al suelo, son parte del line up de ese día (12 PM a 12 AM).

Sábado 21: Portugal

Si va a Celadores F8, aproveche de quedarse en la noche al lanzamiento del nuevo disco de Portugal, Los antiguos astronautas, publicado por Beast Discos. Es el regreso de estos maestro del pop inquieto y emotivo (8 PM).

Domingo 22: Camila Moreno

La autora de Mala madre nunca defrauda en vivo. Menos aún lo hará en el Teatro Principal, en el show de lanzamiento de Esta noche o nunca, su próximo single. Ojo, que éste será su último gran concierto del año (7 PM).

Domingo 22: Playa Gótica

Si ese domingo prefiere bailar, entonces váyase directo a la sala Patricio Bunster, que ahí podrá ver a los infalibles Playa Gótica. El cuarteto de Fanny Leona estará lanzando el CD de Amigurumi, el que para algunos -entre los que nos incluimos- es el mejor disco chileno del año. Puro pop violento, divertido y desprejuiciado para sacudir el cuerpo (6 PM).

Domingo 22: Aires de Tribu

Por si fuera poco, ese mismo domingo hay una tercera opción musical: en la Microsala estará Aires de Tribu, el grupo donde toca Felicia Cereceda, la nieta menor de Violeta Parra (es hija de la fallecida Carmen Luisa Cereceda Parra). Aquí mostrarán algunas canciones propias y otras de su reputada abuela (5 PM).

Viernes 27: El Mató a un Policia Motorizado

el mató a un policia Florencia Petra la-tercera

Puede revisar la nota completa de este concierto dandoclick aquí.

DÓNDE: Matucana 100 TELÉFONO: 229649240 PRECIO: En www.m100.clESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis